“尹锡悦夫妇介入公推-明太均”疑云，交由中央地方检察厅调查. February. 18, 2025 08:03. by 宋有根记者、崔美松记者 big@donga.com、cms@donga.com. 正在调查尹锡悦总统及夫人金建希介入公推疑惑的检察机关将案件移送到了首尔中央地方检察厅。分析认为，在在野党正在推进《明太均特检法》的情况下，检察机关表明了调查尹锡悦夫妇的意志。检察机关计划对金建希进行当面调查。 昌原地方检察厅专门调查组17日公布公推前国民力量党议员金映宣交易疑惑的中期调查结果，并做出了上述表示。随着核心相关人士明太均的录音记录等被公开而成立专门调查组，至今已经过了104天。 调查组的12名检察官中，调查组组长李志亨（音，釜山地方检察厅第二次长检察官）等7人将前往首尔中央地方检察厅，继续调查尹锡悦夫妇。调查组暂时隶属于首尔中央地方检察厅公共调查二部，但将像以前一样专门负责该事件。调查情况不是直接报告给指挥公共调查部的第三次长检察官，而是直接报告给首尔中央地方检察厅代理检察长朴承焕（第一次长检察官）。 检察机关计划调查△尹锡悦夫妇受明太均委托介入金映宣公推的嫌疑△明太均无偿向尹锡悦方面提供舆论调查结果的嫌疑△被怀疑是明太均实际运营的舆论调查企业（未来韩国研究所）捏造舆论调查结果以便有利于特定执政党政治人士等。当天，检察机关以泄露昌原国家产业园区候选地选定信息后、让自己兄弟购买附近房地产的嫌疑起诉了金映宣。 检察机关计划在分析完证据后立即决定是否传唤金建希进行调查。检察机关14日结束了明太均在大选期间使用的所谓“黄金手机”的鉴定取证。

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