权宁世：“尹锡悦下野是不对的……向尹锡悦建议过小心油管博主”. February. 18, 2025 08:03. by 崔惠? herstory@donga.com. 国民力量党紧急对策委员会委员长权宁世17日就尹锡悦总统在宪法法院作出弹劾案裁决之前主动下台等决定本人去留的可能性表示：“现实中没有考虑。这不是正确的方法。” 权宁世当天在首尔中市区韩国新闻中心举行的宽勋俱乐部邀请讨论会上表示：“抛开（弹劾案审判期间）下野在法律上是否可行的问题，如果下台，就能平息所有问题吗? 我不这么认为。” 权宁世就12月3日紧急戒严表示：“明显是错误的。我认为这是过度的措施。”他强调：“即使考虑到共同民主党的无道行为，用紧急戒严来应对也是不正确的态度。”他还说：“向国会派遣（兵力）是有点问题的。既然赋予国会（戒严）解除权，那么限制国会活动是有问题的。” 在讨论会上，有人提出：“尹总统说，‘传统媒体过于偏向。看看油管上整理好的内容吧！’他的想法变得坚定的期间，执政党都做了什么？”对此，权宁世提到了油管的算法问题，并解释说：“我强调过，油管的内容有片面制作的部分，所以要小心，实际上也和总统说过几次。我还说过‘请看传统媒体’这样的话。” 不过，对于只有18名国民力量党议员参与要求解除紧急戒严的国会决议一事，权宁世表示：“即使我在国会现场，也不会参与表决。我认为如果是执政党，就应该听取有责任的人的话。一味地从事与在野党同样的行动，这不是执政党应该做的事情。”他还说：“前代表韩东勋应该只有和我一样的信息，这样就立马说‘违宪和违法’，我想这部分是有点操之过急了。” 此外，36名国民力量党议员当天访问宪法法院进行抗议，抨击称：“对街头杂犯的判决也不会像在闪电上烤豆子一样迅速。宪法法院好像已经定好了结论，无条件地往前挺进。”

한국어