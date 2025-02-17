效力英冠斯托克城队的裴俊浩在“韩国德比”中攻入本赛季首粒进球. February. 17, 2025 07:44. by 金正勋记者 hun@donga.com. 英格兰职业足球冠军联赛（第2级联赛）斯托克城队所在的裴俊浩（22岁）在与斯旺西城队的严智星（23岁）的“韩国德比”中攻入了本赛季的首粒进球。 16日，在英国斯托克温特伦特的贝特365体育场举行的与斯旺西城队的2024~2025赛季英冠联赛第33轮主场比赛中，裴俊浩在1比1的下半场28分钟攻入了制胜一球。在本队获得任意球的情况下，两名对方后卫连续错失皮球，他机警地用右脚推射破门。这是裴俊浩在英冠联赛中贡献5次助攻后取得的第一粒进球。 足球统计专门媒体《FotMob》当天给踢满全场的裴俊浩打出了两队球员中最高的8.3分。裴俊浩通过斯托克城社交网络服务（SNS）表示，“很高兴终于进球。为了球队和球迷，我一直想进球。”斯托克城最终以3比1获胜，以8胜11平13负（积35分）的成绩排在英冠积分榜第19位。当天，严智星上场89分钟，贡献两次射门，但均未能破门得分。 薛英佑（27岁•贝尔格莱德红星队）在当天与塞尔维亚职业足球联赛FK纳弗雷达克•克鲁舍瓦茨队的客场比赛中，在上半场第11分钟和第31分钟连续取得进球，帮助球队以4比0大胜对手。薛英佑在进军塞尔维亚舞台后，首次创下了连续两场比赛进球和梅开二度进球的记录。薛英佑本赛季还攻入5球，助攻5次，创下了两位数的攻击点。贝尔格莱德红星队队在正规联赛开幕后的23场比赛中保持不败（22胜1平•积67分），目前牢牢占据积分榜榜首位置。 李刚仁（24岁）效力的巴黎圣日耳曼（PSG•法国）也在与图卢兹队的客场比赛中以1比0获胜，以17胜5平（积56分）的不败成绩稳居榜首。金玟哉（29岁）所在的拜仁慕尼黑（德国）虽然与勒沃库森队以0比0战平，但以17胜4平1负（积55分）的成绩继续保持德甲联赛第一的位置。

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