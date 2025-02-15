特朗普：“以牙还牙，对非关税壁垒采取对等关税”. February. 15, 2025 07:18. by 纽约=常驻记者林宇善、李智允记者 imsun@donga.com、asap@donga.com. 美国总统特朗普当地时间13日签署了一份总统备忘录，内容是考虑到世界各国的关税及非关税壁垒，美国最快将从4月初开始向各国征收“对等关税”。在考虑对等关税的事项中，还包括出口补贴等非关税壁垒，因此与美国签订自由贸易协定的韩国等国家也很有可能面临自贸协定的撤销。 特朗普当天签署关于“对等贸易及关税”的备忘录后在记者会上表示：“为了公正性，我决定征收对等关税。在交易中，同盟国对美国比敌国更坏的情况很多。”对等关税是指贸易国根据本国出口产品适用的关税率，对贸易对象国进口产品征收关税。 特朗普表示：“不仅是各国对美国产品的关税，还将全面考虑增值税、限制、补贴、汇率、压低工资等来确定关税。这适用于所有国家，没有豁免或延期。朋友（同盟）和敌人利用美国的时代已经结束了。”一同出席记者会的商务部长提名人霍华德·卢特尼克表示：“关于对等关税，政府层面的讨论将在4月1日之前结束。将向总统提供从4月2日开始征收关税的机会。” 据英国《金融时报》报道，墨西哥、中国等对美贸易顺差规模较大的国家有望成为优先调查对象，欧盟、巴西、印度、日本、加拿大也有面临对等关税打击的危险。 特朗普当天在与在对美贸易中获得巨大顺差的印度总理莫迪举行首脑会谈之前，宣布了对等关税。会谈结束后，莫迪表示，“将努力与美国签署互惠贸易协定”，表明了扩大购买美国产武器和能源的意向。 特朗普明确表示，希望通过关税使汽车、半导体、制药产业回到美国。他说：“在美国使用的半导体大部分在台湾生产，有一些在韩国生产。我们希望半导体产业的回归。” 据悉，特朗普政府正在讨论重新磋商基于《半导体支援法》（芯片法）应发给三星电子和SK海力士的补贴。路透社报道说：“特朗普政府想重新磋商根据《芯片法》的补贴发放条件，这是部分半导体补贴将被推迟发放的信号。”

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