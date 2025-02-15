官宣“退役”的金软景能否带领兴国生命队夺冠后离开球场？. February. 15, 2025 07:18. by 姜泓求 windup@donga.com. “排球女皇”金软景（37岁•兴国生命）在本赛季结束后将离开充满感情的排球场。 金软景13日在仁川三山世界体育馆举行的与GS加德士的职业排球V联赛主场比赛结束后表示：“与成绩无关，决定在本赛季结束后退役。”她补充说：“虽然之前考虑了很多，但我认为现在是好时机。为了顺利结束排球选手生涯，过自己的人生，我选择了退役。” 金软景从两个赛季前开始就慎重考虑退役时间。此前，在上个赛季结束后，她决定退役，但在家人和周围的劝阻下，她宣布延长现役时间。 虽然外界认为，对冠军的渴望暂时击退了退役的意志，但更多的是觉得没有足够的时间与球迷们道别。 进入本赛季后，金软景的退役意向更加坚定，她还向周围人表示将在赛季中期的去年12月左右发表退役计划。但是当时球队陷入3连败，所以一直在考虑发表时间。但是最近球队以8连胜稳居榜首，因此当天她亲自公开了退役意向。 兴国生命队包括本赛季的8场正规联赛在内，到季后赛为止还剩下10多场比赛。金软景说：“赛季没剩多少时间了，希望更多的人观看我的最后一场比赛。” 金软景退役后，对于自己的前途，正在考虑指导者、行政家、电视人等。目前她在韩国广播通信大学生活体育指导科学习。去年她还成立了以自己名字命名的慈善财团“KYK Foundation”。金软景计划在5月财团进行的活动大会“KYK邀请赛”期间举行退役仪式。 随着金软景的退役宣言，兴国生命队在本赛季夺冠的理由更加明确。兴国生命队最近连续两个赛季进入冠军争夺战，但都屈居亚军。2005~2006赛季刚出道就带领球队获得综合冠军，成为V联赛历史上唯一包揽最佳新人奖、常规赛最佳球员（MVP）、冠军赛MVP的金软景将以何种面貌离开球场备受关注。

한국어