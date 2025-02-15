特朗普的“对等关税”4月成为现实，无法预测而更形严重. February. 15, 2025 07:17. . 美国总统特朗普考虑到贸易伙伴国的关税及非关税壁垒，决定征收“对等关税”。一般的对等关税采取“以牙还牙、以眼还眼”的方式，向对方国家征收与本国出口产品被对方国家征收相同的关税。但是，特朗普政府的对等关税是将各国政府向企业支援的补贴、人为降低本国货币价值的汇率政策等关税以外的因素也计算在内，对各国针对性地实行高关税。 特朗普在签署4月初开始实行对等关税的行政命令时表示：“无论是像中国共产党这样的战略竞争者，还是像欧盟、日本、韩国这样的同盟，所有国家都在以不同的方式利用我们。”他认为，与美国签订自由贸易协定、取消98%交易品种关税的韩国也不是对等关税的安全地带。 因此，美方很有可能对美国大科技平台企业的垄断限制或对外国企业不利的税制、复杂的通关程序、对出口企业的支援等进行挑剔。韩国的限制强度比美国高，农畜产品检疫标准也比较苛刻。去年在对美贸易顺差国中顺差排名第九位，几年间规模剧增也是不利因素。 此外，有传闻称，根据拜登政府的《芯片法》、在美国建厂的韩国半导体企业将获得的补贴也将重新进行磋商。对于原本计划领取6.8万亿韩元和6600亿韩元的三星电子和SK海力士来说，这是非常严重的问题，甚至到了要全面调整全球投资计划的地步。 特朗普政府连日推出的核弹级关税政策，很难预测哪个国家会成为征收对象，以何种名义征收多少关税，因此更具威胁性。如果外交、贸易当局不能先了解美国的内心想法并先发制人，企业的损失将无法挽回。

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