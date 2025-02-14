孩子们吐露心理创伤：“以前常去发生杀人事件的视听教室”. February. 14, 2025 07:42. by 大田=苏雪熙记者、李采莞记者 facthee@donga.com、chaiwan@donga.com. “视听教室是我和朋友经常路过的地方，不知道以后能不能去。” 13日在大田西区某小学前见到的在校生小申（9岁）说：“害怕回到学校。”3天前，该校一年级学生金荷娜（8岁）被教师明某（48岁）用凶器刺死。明某的罪行传开后，在校生之间对二次精神伤害的担忧越来越大。校内熟悉的空间里发生了惨剧，令学生们受到巨大冲击，但教育当局没有出台有关他们心理创伤的对策。 在校生小洪（10岁）说：“来学校的话，感觉会很恐怖。也不敢看老师。”虽然现在学校暂时停课，但学生们担心17日开学以后。行凶教师的犯罪手法等也在学生之间传播开来。在校生小金（12岁）说：“通过同龄人聊天群，详细了解了荷娜事件发生的情况。犯人老师的名字也在聊天群里传开了。”小张（11岁）说：“通过好朋友之间的聊天群详细了解了这次事件，受到了很大的冲击。” 家长们敦促政府制定对策。在校生家长尹某（37岁）表示：“很多朋友因为荷娜事件留下了心理阴影。正在考虑转学。”另一名家长朴某（39岁）说：“女儿和荷娜认识，心理上的冲击更大。吐露心理创伤的学生很多，也需要学校当局提供心理治疗支援。” 专家们担心，在校生们有可能终生留下创伤后应激障碍。汉阳大学医院精神健康医学科客座教授权俊秀（音）建议道：“和荷娜上同一所学校的小朋友可能会受到更多刺激，创伤后应激障碍会更大、更持久。为了不让孩子们对此事件感到奇怪，父母要对事件进行明确、客观的说明，这也有助于消除孩子的心理创伤。” 有人指出，政府应尽快进行支援。在澳大利亚，2021年一所小学的儿童游乐设施“充气城堡”被强风吹走，6名小学生从约10米高处坠落身亡。澳大利亚政府在事件发生两天后紧急编制了80万澳元（约7.3亿韩元）用于支援儿童等精神健康的预算，支援了学生的创伤后应激障碍等治疗。

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