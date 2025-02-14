朝鲜拆除“最后的韩国资产”金刚山离散家属会面所. February. 14, 2025 07:41. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 经确认，朝鲜正在拆除金刚山旅游区内的韩国政府设施——离散家属会面所。会面所竣工于2008年，举行过5次离散家属相逢活动，目前是韩国政府留在金刚山的最后资产。 据统一部13日透露，朝鲜从去年底开始拆除会面所。据悉，朝鲜最近正在拆除会面所主楼顶层瞭望台和建筑物外墙、瓷砖，以及主楼两侧两处附属建筑物的墙体。 会面所是根据2003年南北红十字会谈协议建设的，共投资550亿韩元，是地下1层、地上12层的大型建筑。由于游客朴旺子遭枪击事件等原因，会面所竣工初期没有使用，从2009年到2018年共举行了5次离散家属相聚活动。 朝鲜国务委员长金正恩2019年10月来到金刚山时，指示“把看着就心烦的脏乱不堪的韩方设施全部拆除”，随后，朝方一直在进行拆除旅游区内韩方建筑的工作。从新冠疫情趋于缓和的2022年开始，朝方正式拆除了现代峨山拥有的海金刚酒店和金刚山文化会馆等。据悉，朝方还将对旅游区内的高尔夫球场、生活馆等企业拥有的资产进行拆除。据悉，2019年当时金正恩指示取消韩方设施、建立“新的文化旅游区”，但目前还没有朝鲜在旅游区内建立新设施的动向。 韩国统一部发言人具炳三在当天的声明中表示：“这是践踏离散家属愿望的反人道主义行为，是对韩国国有财产的重大侵害行为。将研究法律措施、与国际社会合作等必要措施。”

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