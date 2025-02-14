Aespa荣获美国“Billboard Women in Music”年度最佳组合奖. February. 14, 2025 07:40. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 女子组合Aespa和BLACKPINK成员JENNIE（金智妮）在美国大众音乐颁奖典礼“Billboard Women in Music”上获奖。 根据美国公告牌12日（当地时间）公开的获奖者名单，Aespa被选为“年度最佳组合奖”获奖者。Aespa去年发表的《Supernova》在Billboard全球200（美国除外）排行榜中排名第6位，《Whiplash》在包括美国在内的Billboard全球200排行榜中排名第8位。 JENNIE获得“全球力量奖”。她于去年10月发行的个人单曲《Mantra》连续两周进入Billboard主单曲排行榜“Hot 100”。将于下月7日发行的正规专辑《Ruby》的先公开曲《Love Hangover》排在第96位。Billboard方面表示：“JENNIE爆发性的全球影响力得到了认可。” 从2007年开始举行的“Billboard Women in Music”是评选对音乐界产生巨大影响的女性艺术家和创作者、制作人的颁奖典礼。2023年TWICE（突破艺人奖）、2024年NewJeans（年度最佳组合奖）等获奖。今年的颁奖典礼将于下月29日在美国洛杉矶YouTube影院举行。

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