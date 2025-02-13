李在明的“隔靴搔痒”式提议难以摆脱三成多支持率. February. 13, 2025 07:47. . “……” 共同民主党代表李在明10日在国会结束交涉团体代表演说后，对记者提出的“有人指出国民召回制应通过修宪来处理，您怎么看”的提问一直保持沉默。李在明当天早些时候主张：“将敞开‘民主共和国’的大门。作为第一步，将实行国会议员国民召回制”。很多人指出，实行国民召回制不是立法而是修宪事项，但李在明没有回应讨论修宪的要求，暴露了想通过立法将其制度化的想法。 以尹锡悦总统引发的12月3日紧急戒严事态为契机，通过修宪废除帝王式总统制的呼声越来越高。但李在明和共同民主党仍然对讨论修宪的要求持消极态度。这反映了大权就在眼前、没有必要放弃既得权的想法。 8年前，在前总统朴槿惠遭弹劾的局面下，大选领跑人对修宪持消极态度。文在寅前总统当时对修宪持“应该在下届政府实现”的立场，该党智库民主研究院也制定了包含“即使承诺大选后修宪，大选后的经济危机和各种悬案能否使修宪具备动力也是疑问”等内容的所谓“阻止修宪报告”。实际上，文在寅当选后，2018年3月亲自提议了修宪案，但由于对调整权力结构的分歧，朝野未能达成协议，修宪案最终被废除。有评价称，相比促成改宪的意志，更注重形式上的遵守约定。 乍一看，这也许是李在明打算和当时在野党有力大选候选人文在寅走同一条路的结果。但政治圈内很多人指出，如今与8年前有巨大差异。首先，与总统弹劾案通过后赞成弹劾的舆论占优势的2017年不同，今年赞成和反对的舆论沸腾。甚至出现了执政党的支持率反超在野党支持率的现象。受担任代行总统职权的国务总理韩德洙被弹劾、现任总统被捕和反李在明情绪等影响，紧急戒严拥护论和反对弹劾尹锡悦论正在发挥力量。 虽然李在明试图进行部分“右点击”，但随着“反李在明情绪”压低李在明的扩张性，支持率也被困在不到40%。舆论调查结果显示，与文在寅相比，牵涉司法风险的李在明的非好感度更大。这也是金东兖、金庆洙、金富谦、任钟皙等在野圈潜在候选人也深究这一点的原因。 李在明在交涉团体代表演说中提议的国民召回制和实行每周四天工作制等，只不过是穿着鞋挠脚底的“隔靴搔痒”。对于因宣布紧急戒严而引发的弹劾事态，根本处方是抬高戒严的条件，建立分权型权力结构，使总统不能够擅自宣布紧急戒严。共同民主党等在野党直到去年11月还要求修宪缩短任期，但从弹劾局面开始改变立场称：“讨论修宪是模糊弹劾论点的伎俩。”李在明向修宪讨论投下胜负手时，可能动摇中立层的心。

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