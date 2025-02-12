100人竞争28个工作岗位……时隔26年的求职难. February. 12, 2025 07:43. . 意味着求职者人均工作岗位数的“招聘倍数”上个月降至0.28。政府运营的就业门户网站“工作网”统计的1月份求职人数为47.9万人，但新增就业岗位（招聘人员）只有13.5万人。也就是说，100人竞争的工作岗位只有28个。这一数值是自外汇危机后的1999年1月以来的最低值，相当于26年来遭遇了最严重的雇佣寒流。 去年下半年还维持在0.5左右的招聘倍数之所以跌落，是因为受到戒严、弹劾风波的影响，内需停滞加速，再加上宣称“美国优先主义”的特朗普第二届政府的上台，外部风险扩大，企业对招聘犹豫不决。特别是，由于创造就业岗位效果较大的制造业、建设业、批发零售业等经济放缓现象明显，工作岗位减少趋势正在加快。 更令人担忧的是，青年们的偏好度高、被选为稳定职场的大企业和公共机关的工作岗位也在迅速减少。包括大企业在内的300人以上企业的就业者去年增加了5.8万名，是6年来增加幅度最小的一次。全体公共机关的正式员工招聘人数在5年内减少了一半，去年首次降至2万名以下。高质量的青年就业岗位正在迅速消失。 前景也不容乐观。虽然政府预测今年新增就业者为12万名，但由于担心政局不稳定长期化、低增长固定化，连这个也不能夸口保证。继韩国银行把今年经济增长率预测值从1.9%下调至1.6%-1.7%后，国策研究机构韩国开发研究院11日也从2.0%大幅下调至1.6%。最近韩国经营者总协会的调查结果显示，53%的300人以上企业表示“将减少招聘”。 因此，放弃求职而“歇着”的青年超过42万名也不奇怪。政府和政界为了不让雇佣寒流进一步扩散，应尽快确定补充预算的规模和时间。目前来看，增加公共机关体验型实习生等的“补救处方”也令人遗憾。应同时灵活地改变让企业招聘犹豫不决的僵硬雇佣系统。无论是民间还是公共，比起新人更偏爱有经验的职员，在这种情况下，支持青年们在中小企业开始经历开发的环境迫在眉睫。

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