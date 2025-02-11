金俊浩本届亚冬会夺得1银2铜，遗憾与金牌失之交臂. February. 11, 2025 07:45. by 任寶美 bom@donga.com. 挑战三次的金牌最终还是从手指缝间漏过。但是，在个人赛中只获得两枚铜牌的男子速度滑冰“招牌”金俊浩（30岁•音译下同）在与队友们一起出战的团体短距离追逐赛中获得银牌，在首次出战的冬季亚运会上善始善终。 10日，在中国哈尔滨黑龙江冰上中心速滑馆举行的2025哈尔滨亚运会男子短距离团体追逐赛中，金俊浩与队友车敏奎、赵相赫一起以1分20秒48的成绩获得银牌。落后第一名中国（1分19秒22）1.26秒。短距离追逐赛是由3名选手组成一队，在400米的跑道上共滑3圈的项目。两支队伍从赛道的两侧同时出发，每滑一圈就有一人退出队伍，最后一名选手以3号选手的成绩决一胜负。 金俊浩作为第一棒接力手出场，韩国队在占全程三分之二的800米区间内领先于中国，但在最后一个区间，遭遇本届亚冬会男子1500米金牌得主宁忠岩领衔的中国队逆转。 在8日的速度滑冰首场比赛男子100米比赛中获得铜牌的金俊浩，在10日的男子500米比赛中也获得了铜牌，以3枚奖牌（1银、2铜）结束了此次比赛。 金俊浩在本届哈尔滨亚冬会100米项目上被认为是有力的金牌争夺者，但最终以铜牌（9秒62）的成绩吞下了遗憾。两天后再次挑战500米金牌的金俊浩以9秒54的成绩完成第一个100米区间，比前一天的100米比赛成绩提前了0.08秒。但是在最后的直线区间没能保持速度。第一天获得100米冠军的高亭宇（中国）在当天的速滑500米（34秒95）和短距离团体追逐项目上再添两枚金牌，成为三冠王。 金俊浩在2019~2020赛季国际滑联（ISU）世界杯男子500米比赛中以34秒87的成绩夺得金牌，延续了2013~2014赛季牟太范（退役）后中断的男子世界杯金牌。在冬奥会出道战2014年索契大会上获得第21名的金俊浩，在2018年平昌冬奥会上排名第12位，在2022年北京冬奥会上排名第6位，成绩稳步提升。 同一天，在亚布力滑雪度假村举行的自由式单板滑雪男子大跳台比赛中，姜东勋（19岁）在本次大会中获得了自己的第二枚铜牌。此前，姜东勋在8日的男子坡面障碍技巧项目上也获得铜牌，与同岁的朋友李采运（金牌）一起登上了领奖台。韩国男子冰球队在小组赛A组最后一场比赛中，虽然以1比2不敌哈萨克斯坦队，但以小组第二的身份晋级八强。

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