前特战司令郭种根：“尹锡悦指示：没满国会法定人数，揪出来”. February. 07, 2025 08:08. by 李胜宇记者、吕根镐记者 suwoong2@donga.com、yeoroot@donga.com. 前陆军特战司令郭种根作为证人出席尹锡悦总统的弹劾审判时作证称：“12月3日紧急戒严当时，我从尹总统那儿听到，‘国会内的议决法定人数好像还没有满。快点破门进去，把人员揪出来’。”他补充道：“我的理解是，要求揪出来的对象是‘国会议员’。”尹锡悦则反驳称：“当时没有使用议员这个词。就‘人’这个词而言，我从来没有使用过‘人员’这个词。” 6日在首尔市钟路区宪法法院大审判庭举行的尹锡悦弹劾审判第六次辩论，以对国会方面申请的郭种根和尹锡悦方面申请的特种兵707特殊任务团长金贤泰、总统经济首席秘书朴春燮的证人审问方式进行。尹锡悦在金贤泰和证人审问中在法庭上露面，但在对郭种根的审问结束后离开了法庭。 郭种根当天陈述说：“紧急戒严当时，尹总统通过保密电话给我打了3次电话，其中两次通了话。”对于“尹总统用保密电话指示，‘好像还没有达到表决通过的法定人数。把国会议事堂里的人带出来’，对吗?”的提问，他回答说：“是的。”接着，当被问到“尹总统让你带出来的人是国会议员吗?”时，他回答说：“确实如此。因为主楼里没有作战要员，所以我理解（是那样）。” 尹锡悦反驳称：“如果是议员，就是议员，我一次也没有使用过人员这个词。”他还反问道：“如果我是说拉出议员，就应该商量一下再说，这是常识。不分青红皂白地打电话指示阻止他们成为议决法定人数、把人拉出来，哪个公职社会上下级之间可能有这样的指示?”

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