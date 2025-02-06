李镇雨向检察机关陈述：“尹锡悦指示‘破门-开枪’”. February. 06, 2025 07:50. by 具民起记者、许东俊记者 koo@donga.com、ilkim@donga.com. 经确认，检察机关在对前陆军首都防卫司令李镇雨进行调查时，掌握了12月3日紧急戒严当时“尹锡悦总统‘要求破门’并使用了‘枪’一词”的陈述。据悉，尹锡悦在李镇雨对进入国会的指示犹豫不决时还以“嗯?嗯?”进行催促。有分析认为，检察机关已经掌握了可以驳斥尹锡悦方面“和平启蒙令”主张的决定性陈述。 《东亚日报》5日确认的调查记录显示，李镇雨向检察机关陈述说：“我记得，尹总统说了‘破门’的话，还使用了‘枪’这个词。”检察机关还掌握了紧急戒严当天从随行李镇雨的首都防卫司令部军官A某那里听到的李镇雨和尹锡悦4次通话内容的陈述。据悉，A某在接受检察机关调查时陈述称：“尹总统说，‘哪怕开枪，也要破门而入’‘4个人（一组）背1个出来’”。李镇雨也陈述说，尹锡悦要求拉出来的对象是“国会议员”。 检察机关的调查结果显示，尹锡悦在李镇雨无法回答而犹豫不决后，还大声说“嗯?嗯?”催促李镇雨。李镇雨向在国会的防卫司令部干部如实传达了尹锡悦的指示。据悉，检察机关还从该干部处掌握了“李司令官下达了‘进入（国会）本厅内部，把议员拉出来’的指示”的陈述。不过，李镇雨陈述称：“从总统那里接到拉出来的指示后受到了冲击，记不清之后的情况了。” 李镇雨和A某等防卫司令部人士的陈述与尹锡悦的主张背道而驰。在4日的宪法法院弹劾审判中，尹锡悦全面否认了检察机关的调查结果，称“把谁拉出来的这种（指示），在常识上真的有可能吗？”当尹锡悦方面问道“还记得总统说过‘开枪破门而入’吗?”时，李镇雨事实上也否认说：“在审判中争论的可能性很大。” 法律界预测，检察机关从军方人士那里掌握了与尹锡悦主张背道而驰的陈述，因此宪法法院很有可能低估尹锡悦主张的可信度。宪法法院不顾尹锡悦方面的反对，将检察机关的调查记录作为弹劾审判证据，正在进行审理。

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