梁文锋有而我们没有的东西. February. 06, 2025 07:49. . 上周，“深度冲击”振动了全球股市。“深度求索（DeepSeek）”以开放源代码为基础，减少95%的投资费用，在主要基准测试（性能测试）中超越聊天GPT。对于它的出现，西方世界自称是“人造卫星时刻”，掩饰不住受到的冲击。 引领深度求索走向成功的首席执行官梁文锋也备受关注。去年11月，当地专门媒体《中国访谈》刊登了与梁文锋的长篇访谈。访谈中包括了梁文锋在引起世界关注之前的想法和抱负。通过一些话语，可以回顾梁文锋身上有而我们没有的一些东西。 “我们大部分都是刚从名牌大学毕业或正在攻读博士课程的年轻人。”众所周知，深度求索的150名左右职员中，二三十岁的人占据主流。大部分是没有职业经历的新职员。对于这种招聘理念，梁文锋解释说，这是因为有现成经验的人，会按照既定的路线去思考。 相反，由于长期的劳动僵硬和人力积压，连新录用都取消，是韩国企业的现状。《东亚日报》以四大集团的可持续经营报告为基础，分析了职员年龄层，结果显示三星电子职员中20岁以下的比重在2023年首次降至30%以下。剩下的集团代表子公司也已经低于30%。相比创意和革新，对维持眼前组织的经历招聘的依赖度越来越高。 “最吸引最优秀人才的，是攻克世界上最难的课题。”与梁文锋一起受到关注的，是中国本土科学人才。不仅是数学天才梁文锋本人，在深度求索开发中起到核心作用的30岁罗福莉、北京月之暗面科技有限公司（Moonshot AI）的杨植麟等中国理工科明星的持续流入和补偿。而在韩国，由于理工科前途的不确定性，医科大学的倾斜正在固定化，别说是培养科学人才的百年大计，连研发预算也在削减，人才环境一再变得凄凉。 “我们相信，中国应该成为贡献者而不是搭便车者。”梁文锋在2023年创立深度求索，提出了“打造人类水平的人工智能”的梦想。他还怀有远大的抱负，要停止此前免票搭坐一直由西欧主导的尖端产业的便车，在本国完成根本性的技术革新。最终，超越物质补偿的个人梦想成就了深度求索的“人工卫星时刻”。根据补偿和待遇，从三星跳到SK，或者相反，或者换成海外企业的名片，只把“不亚于他人的年薪”当作唯一诱因，在韩国的职场文化中，这样的梦想早已消失。 但是，我们也曾有过这样的时期。创业者李海镇、金范洙离开三星，开创了第一代信息技术风险神话。创业者金正宙（音）曾在写字楼的小桌上书写过韩国网络游戏的神话。现在梁文锋身上有、我们没有的东西，不是本来就没有，而是某个瞬间我们失去了的东西。由于深度求索的冲击，美国掌握的高费用人工智能产业格局开始出现明显的裂痕。必须把它视为警钟，当作恢复韩国企业家精神的火种和机会。

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