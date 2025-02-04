李在镕二审也被判无罪……检察机关连续9年将企业置于司法风险之中. February. 04, 2025 08:22. . 三星电子会长李在镕涉嫌在第一毛织和三星物产合并过程中，为减少经营权继承费用而犯有非法行为，在二审中被判无罪。至此，李在镕摆脱了自2016年开始接受相关调查以来接近9年来必须承担的司法风险。对于检察机关来说，因无理的起诉而束缚韩国代表性企业总裁的脚步，导致经营出现差池，难免会受到批评。 首尔高等法院昨天驳回了检察机关对李在镕为合并第一毛织和三星物产操挫股价、会计欺诈等19项嫌疑的上诉。高法维持一审判决,不认可两家公司合并只以加强继承、支配力为目的，不存在非法措施。虽然检察机关还剩下是否向大法院上诉的判断，但既然已在处理事实的一审和二审中摆脱了所有嫌疑，今后发生其他变数的可能性很小。 问题是，此前因司法风险而导致领导能力缺失，以及由此导致的新增长动力投资、收购合并告吹等损失无法得到补偿。在检察机关调查之前保持压倒性领先的存储半导体、智能手机等多数事业中，三星电子正受到迅速提高竞争力的中国竞争企业的挑战。在全球霸权竞争激烈的人工智能领域，存在感被削弱。由于美国总统特朗普刚刚打响的关税战争，预计恢复竞争力也并非易事。老板的司法风险本身对企业股价产生了负面影响。 检察机关在开始调查后两次传唤李在镕并申请了拘留令，但均被法院以拘留理由不充分为由驳回。2020年，咨询机构检察调查审议委员会以10比3的意见建议“停止调查，不予起诉”，但检察机关依然强行起诉。当时的调查组长是现任金融监督院院长李卜铉，检察总长是现任总统尹锡悦。起诉后时隔3年半的一审中，所有嫌疑都被宣告无罪后，法律界对“机械性上诉”的否定舆论沸腾，但检察机关还是强行上诉，如今法院再次做出了“全部无罪”的判决。 经过数十年的全球竞争，韩国大企业在国内外的双重、三重监视下，透明性和守法性得到了划时代的提高。但是，检察机关似乎仍然没有摆脱把大企业视为需要通过调查进行整顿的对象的权威主义态度。如果时代错误的“检察机关至上主义”束缚企业的手脚，损失最终不仅会波及企业和企业，还会波及国家经济和国民。

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