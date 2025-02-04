李在镕二审也被判无罪，9年“司法枷锁”终解除. February. 04, 2025 08:21. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 因涉嫌参与三星物产-第一毛织不正当合并和三星生物制剂公司财务欺诈而被移交审判的三星电子会长李在镕（57岁•照片）在二审中也和一审一样，19项嫌疑全部被判无罪。继从起诉到宣判历时1252天的一审之后，在耗时1年多的二审中，不仅是李会长，一起被起诉的三星前、现任高层管理人员等也全部被判无罪。法律界批评说，检察机关进行了无理的起诉。 首尔高等法院刑事13部（首席法官白康镇）3日就涉嫌违反《资本市场法》及《外部监查法》、业务渎职等19项罪名被起诉的李会长表示：“对于认为公诉事实全部无罪的原审判决，不能接受检察官的上诉理由，二审中追加的预备性公诉事实也全部无罪”，驳回了检察机关的上诉。也就是说，不能承认为了继承三星集团的不正当合并嫌疑或为了正当化而进行的会计舞弊嫌疑。一同被移交审判的前三星集团未来战略室室长崔志成、前未来战略室战略组长金钟中、前未来战略室次长张忠基（以上人名音译）等13人也全部被判无罪。 李会长涉嫌在2015年第一毛织-三星物产合并过程中，以稳定继承经营权、强化集团支配力为目的，参与操纵行情等，于2020年9月被起诉。检方主张，未来战略室以继承李会长的经营权为目的，挑选对李会长有利的合并比率和时间进行合并计划，并让三星物产和第一毛织只在形式上进行讨论。 但是二审审判庭表示：“未来战略室的事前讨论很难看作是有关该事件合并的具体确定性研究，从合并理事会到合并股东大会，被告人为了合并成功而制定的计划是经营权纷争过程中通常且合法的应对方案”，没有接受检方的主张。认为合并比率不公正，给股东造成损失这一点也不被认可。 审判庭部认为，成为该事件起因的三星生物制剂公司的财务欺诈和虚假公示嫌疑也没有得到证明。审判庭特别指出，检方在二审过程中表示“2015会计年度三星生物制剂公司在没有特别情况变化的情况下，丧失了对三星生物制剂公司的支配力，进行会计处理是不正当会计”，对追加的预备性公诉事实也予以排斥，称“不能断定已经脱离了（会计处理）斟酌”。所谓“预备性公诉事实”，是指为应对周围公诉事实不被接受的情况而追加的公诉事实。李会长的律师团表示：“希望以此次判决为契机，现在被告人能够专注于本职工作。”

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