韩国航空公司416架飞机创历史新高，今年将追加引进54架. February. 03, 2025 09:02. by 韩钟浩记者 jh@donga.com. 据调查，去年国内航空公司拥有的飞机数量为416架，创下了历史最高纪录。似乎重新恢复了因疫情全球大流行的影响而停滞不前的增长势头。 据国会国土交通委员会所属的共同民主党议员李妍熙（音）2日通过国土交通部和韩国航空协会从12家国内航空公司收到的《飞机拥有现状及引进计划》资料显示，以去年年末为准，航空公司共运营了416架，其中包括374架客机、42架货机。这比2023年末（393架）增加了23架，是1977年首次在国内注册民间飞机以来的最高数量。 国内飞机数量在2015年超过300架后，到2019年（414架）为止一直持续增加。但是受大流行的影响，2020年减少到389架，2021年减少到366架。此后，从2022年（370架）开始再次增加。 从各航空公司的情况看，大韩航空拥有最多的165架（39.7%），其次是韩亚航空83架（20.0%）、济州航空41架（9.9%）等。 国内航空公司计划今年新引进54架飞机，并处理老旧飞机等38架。按照计划，今年年底航空公司拥有的飞机总数将增至432架。

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