美国出手打击，中国、加拿大、墨西哥“回击”. February. 03, 2025 09:02. by 纽约=常驻记者林宇善、韩在熙记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 imsun@donga.com、hee@donga.com、niceshin@donga.com. 美国总统特朗普当地时间1日通过行政命令，决定从美国东部时间4日零时（韩国时间4日下午2时）开始对加拿大和墨西哥征收25%的关税，对中国征收10%的追加关税。这是此前一直宣称“关税武器化”的特朗普第二届政府首次决定对美国前三交易国征收关税。 加拿大立即表示“将对美国产品征收25%的报复关税”，中国也针锋相对地表示“将向世界贸易组织起诉美国”，预计“全球贸易战”将激化。特朗普还表示将对韩国家电产品征收关税的意志，再加上进军墨西哥等国的韩国主要企业也很多，因此人们担心会对韩国经济造成巨大打击。 特朗普当天通过“真实社交”网站表示：“根据《国际紧急经济权法》，对加拿大、墨西哥、中国征收了关税。”他还解释了提高关税的背景：“包括非法移民和芬太尼在内的致命毒品成为了杀死美国市民的主要威胁。保护美国国民和保障安全是我作为总统的义务。”要想改变关税政策，需要议会的批准等，但通过国际紧急经济权法，以总统的权限实现了立即上调关税。 特别是，特朗普政府认为，如果三国对美国产品征收报复关税，有可能进一步提高关税率或扩大适用范围。白宫贸易和制造业高级顾问彼得·纳瓦罗表示：“如果三国反对关税，将提高关税。”但是，与其他商品不同，特朗普第二届政府把能够直接影响美国油价的加拿大产能源产品的关税率下调至10%。 三个国家对此表示强烈反对。加拿大总理特鲁多同一天召开紧急记者会表示，“将对1550亿加元（约合156万亿韩元）的美国产品同样征收25%的关税。”墨西哥总统辛鲍姆也通过X表示，“指示了对美国产品征收报复关税”。中国商务部2日表示：“将向世贸组织起诉美国，并采取相应的反击措施。” 此前一直将墨西哥和加拿大作为出口北美产品生产基地的韩国企业也将不可避免地受到打击。韩国企业瞄准《美国、墨西哥、加拿大协定》的零关税优惠，在墨西哥有汽车、家电等500多家公司，在加拿大有电池企业等大举进军。但是，通过此次征收关税，这种优势很有可能消失。财界相关人士表示：“正在讨论将部分品种的生产地点转移到美国本土等经营战略修改方案。”

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