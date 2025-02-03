《38 North》：“朝鲜在南浦港继续扩张…建设军事-石油设施”. February. 03, 2025 09:00. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 有分析认为，朝鲜最近把与俄罗斯、中国等进行贸易的核心港口平壤附近的南浦港扩建为建造军舰的造船所、油类储藏所等。 美国的对朝专门媒体《38 North》当地时间上月31日分析卫星照片后报道说，“在南浦港正在扩建造船厂。”据悉，该造船厂不仅可以建造海军军舰，还可以建造及修理商用船舶、渔船等。 根据《38 North》分析的卫星照片，被推测为造船所的建筑物的屋顶是去年11月建造的。另外，上月23日的卫星照片上也确认了正在建设新的建筑物。 油类储藏所也已确认完工。《38 North》方面表示，上月23日分析卫星照片的结果显示，去年9月在卫星照片中正在建设的4个油罐全部竣工。另外，为追加设置油箱的工程也在进行中。 据悉，南浦港商业集装箱区域与去年9月和11月的卫星照片相比，也进驻了更多的集装箱。 去年12月末，朝鲜官方媒体也报道说，“南浦正在建造新军舰。”《38 North》方面分析说，该发表以及南浦港最近的卫星照片显示，朝鲜海军正在积极推进包括南浦港扩张在内的现代化。 《38 North》评价南浦港是“朝鲜最大的商业港口，提供通往中国等亚洲地区的直接路线”。该媒体接着说，“南浦港继续成为建设及扩建活动的中心。这表明，在朝鲜的经济和军事基础设施方面，南浦港的重要性越来越大。”

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