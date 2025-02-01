不要搞散布黑名单之争，应该寻找解决医政矛盾的方法. February. 01, 2025 07:20. . 首尔大学医学院1月20日开设本科三、四年级的课程，开始了今年的校历安排，但包括重返第一天课程的70多名医学院学生名字的所谓“黑名单”在医疗界社区流传，引起了争议。针对去年政府的医科大学（医学院）扩招方针，全国大部分医学院学生离开了学校，这种状态下，散布“黑名单”被认为是批评返校学生的行为。首尔大学医学院小儿青少年科教授姜熙京（音）表示：“参加上课的部分学生感到威胁，向教授们请求了帮助。” 据悉，在首尔大学医学院之前，仁济大学医学院复读生的黑名单也被散布，最终多名医学院学生放弃了复学。最终，教育部22日表示：“已经委托警方对散布返校上课或表明返校意向的医院学生个人信息的行为进行调查。” 由于琐碎的失误就会导致人员伤亡的职业特性，医生集团的军纪比较强。预科和本科持续6年、最长到专攻医生期间持续10年以上的封闭结构也会对这种文化产生影响。因此，散布返校医学院学生黑名单是受害学生向教授表示“感到威胁”并请求帮助的强烈的人身攻击事件。 因政府的医大扩招方针引发的医政矛盾事态已经快一年了，但至今还没有看到出路。这就是此次医学院学生黑名单争议更加令人难过的原因。去年2月政府公布医大扩招后，全国1.8万多名医学院学生离校的原因是什么？ “扩招2000人”这个数字本身连会议记录都没有留下就仓促决定，难道不是为了阻止政府不顾相关扩招规模超出教育和修炼基础设施的承受范围而强行推进的政策吗? 去年教育部表示“不允许休学”，等待医学院学生回归，但事态扩大后，才迟迟表示，如果到11月为止回来，将通过压缩课程升级。接着，政府又接连出台了将紧凑的医学院教育课程从现行六年制缩短为五年制等“修补处方”，助长了医学院学生的愤怒。 后来，政府又发表了以2025学年度复学为条件，允许医学院学生休学的《医大课程正常化的紧急对策》。对此，多数大学相关人士指出：“政府强迫医学大学生变相休学，将批准休学的责任推给大学，没有拿出足以让医学院学生响应的根本对策。” 医学院学生们重新返校，为了解决其名分医政矛盾，首先要通过与以堂堂正正的名义和逻辑接连出台不合拍政策的政府的协商，寻找“解决方法”。包括返校生黑名单争议在内的医学院学生之间的“内部枪击”，只能是辜负国民信任的消耗性行为。不能忘记，学生离开学校背水一战，与政府对抗的目的不是“内部枪击”，而是解决围绕“医大扩招”的问题。

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