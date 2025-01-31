已故MBC气象播报员吴瑶安娜被提及“遭遇职场内欺凌疑惑”. January. 31, 2025 07:30. by 金基润记者 pep@donga.com. 有人提出怀疑，去年9月去世的MBC气象播报员吴瑶安娜生前曾遭遇职场内欺凌。MBC表示：“如果遗属方面要求确认事实关系，将着手进行相关调查。” 综合东亚日报的采访，故人将生前遭遇2名气象播报员职场欺凌的文章制成了17张规模的稿纸，并留下了手机记事本。据悉，相关文章还包含了从2022年3月开始遭遇欺凌的故人在死亡之前，以录音文件和手机聊天工具对话等为依据，向MBC相关人士告知受害情况的内容。 对此，MBC28日发表了立场文，并表示：“故人从未向负责部门或管理者告知过自己的苦衷”，“如果遗属方面要求确认事实关系，MBC将尽快着手调查真相。”接着又补充道，“对于从动摇MBC的角度出发接近这一问题的势力的蠢蠢欲动表示担忧。” 国民力量安哲洙议员30日在社交媒体上指出：“MBC称有人欲借此次事件动摇MBC，像言论镇压一样混淆视听，这是侮辱故人、伤害遗属的第二次加害。”前国民力量议员金雄29日也批判道，“MBC不应该向遗属方面提出要求，而是应该先进行事实确认调查。” 据悉，遗属方面于早前的23日向首尔中央地方法院提出了对故人的部分同事的职场内欺凌损害赔偿请求诉讼。遗属方面表示：“不会要求MBC确认事实关系”，“希望自己进行调查，并得到真诚的道歉广播。”

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