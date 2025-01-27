金玟哉头球攻入制胜进球，拜仁队取得德甲5连胜. January. 27, 2025 07:15. by 金正勋记者 hun@donga.com. “怪物后卫”金玟哉（29岁）凭借着头球攻入制胜一球，帮助拜仁慕尼黑（德国）取得了德甲赛场5连胜。在金玟哉的攻防活跃下，拜仁队向着时隔2年后的联赛冠军宝座顺利前进。 26日，在德国弗赖堡的欧洲公园体育场举行的与弗赖堡队的2024~2025赛季德甲第19轮客场比赛中，金玟哉在球队1比0领先的下半场第9分钟头球破门。金玟哉用头稍微改变皮球飞行轨迹，将约书亚•基米希紧贴球门柱的角球送入球门。去年10月在与法兰克福队的比赛中攻入本赛季联赛首粒进球的金玟哉，时隔3个月攻入联赛第2粒进球，超过了上赛季联赛记录（1粒进球、2次助攻）。加上在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛上攻入的一球，金玟哉本赛季在各项正式比赛上的进球数是3球。 据足球统计专门媒体《FotMob》透露，金玟哉在地面球竞争成功3次等“回传”（拦截或获得漏球）8次、抢断和铲球2次等，很好地守住了后方。另外，在当天的比赛中他的成功传球次数最多，达119次，得到8.6分，被选为当场比赛最佳球员。金玟哉在16日与霍芬海姆队的比赛中因担心受伤而缺席比赛，但继与沃尔夫斯堡队（18日）的比赛后，当天也踢满了全场。 拜仁在当天上半场第15分钟凭借“主炮”哈里•凯恩的进球领先。占据德甲射手榜第1位的凯恩攻入本赛季联赛第17粒进球，与从法兰克福转会到曼城（英格兰）的第2位奥马尔•马尔穆什（15球)）的差距拉大到了2球。拜仁队在下半场第23分钟被弗赖堡队的马蒂亚斯•金特攻入一球，但守住了2比1的胜利，由此金玟哉的进球成为决胜球。 取得德甲5连胜的拜仁队以15胜3平1负（积48分）的成绩，与当天以2比2战平RB莱比锡队的第2名勒沃库森队（积42分）的积分差距扩大到了6分。拥有德甲最多冠军纪录（32次）的拜仁，正试图自2022~2023赛季后时隔2年再次夺回联赛冠军宝座。拜仁队主教练班桑•孔帕尼表示：“今天的比赛虽然不是我们队最精彩的比赛，但这是最精彩的胜场之一。” 李刚仁（24岁）所属的巴黎圣日耳曼（PSG•法国）也连续19场比赛保持不败，向联赛冠军又迈进了一步。 同一天，PSG在法国巴黎的王子公园球场举行的2024~2025赛季法甲联赛第19轮主场比赛中，以1比1与对方握手言和。本赛季欧洲五大联赛中，唯一没有输过球并保持领先位置的PSG队当天取得平局之后，以14胜5平（积47分）的成绩，与排名第二的马赛队（积37分）的积分差距扩大到了10分。PSG正在挑战法甲联赛4连冠。李刚仁首发出场，到下半场第15分钟为止，共风险两次射门，活跃在攻防两端，但遗憾未能取得攻击点（进球或助攻）。

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