“三星电子有望击败英特尔，夺回世界半导体销售额第一宝座”. January. 27, 2025 07:14. by 朴钟敏记者 blick@donga.com. 有预测称，三星电子将夺回去年全球半导体供应商销售额第一的位置。据全球市场调查机构Gartner26日透露，三星电子去年的半导体销售额比前一年增加62.5%，达到665亿美元（约95万亿韩元），有望超过英特尔（492亿美元•约70万亿韩元）。 三星电子半导体销售额超过英特尔成为世界第一是自2022年以后时隔2年的事情。 据分析，三星电子去年在高带宽存储器（HBM）市场陷入苦战，但在通用半导体市场增加了销售额。Gartner预测说：“连续两年呈下降趋势的内存产品销售额去年大幅反弹，三星到去年为止的5年间年均销售额增长4.9%。” 目前引领人工智能（AI)）半导体市场的英伟达（NVIDIA）有望继英特尔之后位居第三。Gartner预测，英伟达去年的销售额将比2023年增加83.6%，达到460亿美元（约66万亿韩元）。 Gartner预测，SK海力士去年的销售额将比前一年增加86%，达到428亿美元（约61万亿韩元），跃居第4位。SK海力士23日通过发表业绩表示，据初步统计，去年的销售额为66.193万亿韩元。Gartner解释说：“这得益于存储器价格的上涨和其在AI应用用HBM领域的领先地位。”2023年销售额排名第3位的高通，预计去年将创下324亿美元（约46万亿韩元）的销售额，下滑至第5位。 另外，只委托生产半导体的台湾TSMC被排除在此次调查对象之外。台积电去年的年销售额为2.8943万亿台币（约127万亿韩元）。

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