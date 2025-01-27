短上衣，丰厚的裙子…激活韩服之美的“时尚革命”. January. 27, 2025 07:14. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 最近，即使不是春节，身穿韩服来到古宫的人也在增加。虽然韩服的优雅是毋庸置疑的，但很多人认为裙子的丰厚感尤其美丽。通过东北亚历史财团最近发行的《韩国服饰文化史》中登载的文章《朝鲜后期女性时尚和美丽》（韩国学中央研究院传统韩国研究所研究员李敏珠），让我们来了解一下我们所知道的韩服裙子和上衣是如何登场的。 如果想看韩服裙子，首先要看与之配对的上衣的变化。据李敏珠研究员介绍，到了朝鲜后期，女性的上衣长度极度缩短，袖筒变窄，露出手臂线条。这种上衣在儒学者的眼中是“妖里妖气的衣服”。李德茂（1741~1793年）在《青庄馆全书》中这样写道。 “由于袖子的缘故，穿的时候胳膊非常困难，一旦弯曲胳膊就会起缝，严重时胳膊不通血气，肉胀得难脱。所以把袖子的长度变短了，怎么能说是妖里妖气的衣服呢？” 但是李研究员认为：“这种衣服不分老少，不分身份地扩散，是因为有任何人都认可的美丽。” 随着上衣长度变短，裙子自然地拉到胸前了。里面穿的内衣有鼓起裙子的效果。强调女性魅力的“下厚上薄”型的新裙装风格就这样诞生了。 这种款式与之前韩国人穿的裙子完全不同。从高句丽以后到朝鲜初为止，上衣长度一直长到臀部，裙子围在腰间。李研究员解释说：“在与17~18世纪西方流行强调女性魅力的风格相似的趋势中，韩服裙子的着装法也发生了创意性的变化。” 为了按压胸部上垂下来的裙子末端，胳膊变得不方便，为了弥补这一点，使用了腰带。裙子的颜色大体上都是蓝色，上衣下面与裙子颜色形成鲜明对比的白色裙腰强调了腰部。用今天的话算是“高腰”风格，起到了凸显腿长的效果。 从几年前开始，部分中国人就称韩服为“汉服”，连裙子也硬说是中国明朝的衣服。对此，李研究员指出：“中国的深衣（春秋战国时期登场的上下衣连衣裙）和襦裙（上衣穿襦，下衣穿裙）的两件套型共存，清朝时穿旗袍，再次发展为连衣裙型”，“相反，韩国在三国时代以后一直穿两件套型的裙子。” 李研究员接着补充道：“服饰是栩栩如生的文化产物”，“以长期生活在一个地区的人和该地区生产的织物为基础，反映当时人们的审美意识而形成的服饰才能成为真正的‘传统’。”

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