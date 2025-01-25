国民年金“每月300万韩元”领取者，37年来首次出现. January. 25, 2025 07:36. by 朴京敏记者 mean@donga.com. 自1988年引入国民年金制度后，时隔37年首次出现了每月领取300万韩元以上国民年金的加入者。该加入者将年金领取时间推迟了5年，领取额比同等条件的其他领取者有所增加。 24日，据国民年金公团透露，今年1月国民年金（老龄年金）领取者中，首次出现了月领取额超过300万韩元的加入者。该加入者从40年加入标准收入代替率（收到的钱）达到70%的制度实行初期开始，就缴纳了30年以上的国民年金。另外，该加入者利用年金延期制度，将领取时间推迟了5年。年金延期制度是指，因就业等原因想要就业时，不再缴纳保险费，最多可以推迟5年领取年金的制度。如果推迟年金开始时间，年金金额将按不同期限每年增加7.2%（每月0.6%）。如果延期5年，总共可以多领取36%。 最近，推迟年金领取时间的加入者正在增加。据国会保健福祉委员会所属的国民力量议员崔宝允从国民年金公团收到的资料显示，延期老龄年金领取者从2019年的4.1521万名增加到了去年6月的12.8809万名，增加了两倍以上。据分析，虽然目前年金领取开始年龄为63岁，但仍然在现职工作的人越来越多。也就是说，如果领取者从事“有收入的业务”，因为减少领取额，所以推迟领取时间。 高额年金领取者也在迅速增加。据公团透露，以去年9月为基准，每月200万韩元以上的领取者为4.625万名，是2023年9月1.7178万名的2.7倍。但是，由于国民年金基金枯竭等原因，高额领取者可能会长期减少。翰林大学社会福祉学系教授石在恩（人名音译上同）表示：“年金平均发放额停留在60万韩元左右是因为加入时间短而出现的独特特性”，“今后为了克服低增长高龄社会，不得不以缩减领取额的形式进行（改革）。”

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