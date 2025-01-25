不日将返还日本的浮石寺高丽佛像将对外开放100天. January. 25, 2025 07:35. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “日本掠夺走的佛像再次回归，真是百感交集。为了体现佛像的价值，正在考虑韩日两国的交流展示会等。” 忠南瑞山浮石寺住持圆佑大师24日在告知高丽时代金铜观音菩萨坐像回到寺庙的告佛仪式上做出了上述表示。该佛像制作于14世纪，之后被带入日本，2012年10月被韩国窃贼从日本对马市的观音寺偷回韩国。虽然经过法律斗争后决定返还给日本。但在返还之前，浮石寺方面向观音寺要求“供奉佛像并召开法会”，观音寺接受了这一要求。暂时转移到了浮石寺。佛像将从25日开始到5月5日佛诞日为止，向大众公开100天。佛像回到浮石寺，以研究者推测为倭寇掠夺的1378年为基准，是647年来的第一次。 当天，浮石寺入口挂出了欢迎“佛像返乡”的横幅，从到达前开始，前来观看佛像的信徒就蜂拥而至。信徒金芙蓉（74岁）表示，“我们国家的佛像再次回到日本，真是令人惋惜”，“希望一定要重新回到我们的怀抱。”当天上午，佛像乘坐无振动车辆从大田儒城区国立文化遗产研究院出发，下午抵达浮石寺，被运往讲法殿。 该佛像高50.5厘米，重38.6公斤，1973年被日本指定为有形文化遗产。走私韩国被揭发后，观音寺要求“返还被盗物品”，但浮石寺却向法院提出了所有权诉讼，称“本来就是韩国的佛像，是被倭寇掠夺走的文化遗产”。在佛像内发现了1330年为供奉在瑞州（瑞山在高丽时代的名称）浮石寺而制作的发愿文。但是2023年10月大法院最终判决称“取得时效已过”，将佛像返还给日本。 此次公开活动结束后，佛像将于5月11日前移交至国立文化遗产研究院，并重新返回日本。出席当天告佛仪式和移运仪式的前观音寺住持田中节龙表示：“再次感谢为引渡佛像而努力的韩日两国政府和议会、大韩佛教曹溪宗等众多相关人士。”

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