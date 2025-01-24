连续两个季度率仅为0.1%…戒严余波致使韩国经济陷入“低增长泥潭”. January. 24, 2025 07:23. by 洪锡浩记者、世宗=郑顺九记者 will@donga.com. 据统计，自12•3紧急戒严事态以后，政治不确定性增大，内需萎缩，去年第四季度（10~12月）经济增长率仅为0.1%。连续两个季度仅增长0.1%，年增长率也只有2%。有人担心今年的出口也会受到打击，因此有人担心韩国经济陷入了低增长的泥潭。 23日，韩国银行表示，去年第四季度实际国内生产总值（GDP）增长率为0.1%（与前一季度相比）。这是去年11月预测值（0.5%）的五分之一。季度增长率从2023年第一季度（1~3月）开始连续5个季度保持增长基调，但去年第二季度降至-0.2%后，第三季度和第四季度未能正常反弹。连续两个季度实现0.1%的增长是有史以来第一次，除了1979年的第二次石油危机、外汇危机、新冠病毒疫情等经济危机之外，属最差的成绩单。虽然创下了历史最高出口纪录，但年增长率比预期值（2.2%）低0.2个百分点，仅为2.0%。 韩国银行认为，这是因为民间消费和建设投资比预想的大幅萎缩。也就是说，由于紧急戒严事态，经济心理和民间消费在第四季度大幅萎缩。特别是建设投资减少了3.2%，连续3个季度出现负增长。 企划财政部综合政策课长李承汉（音）表示：“如果预算迅速执行的影响比预想的要小，或者经济心理持续萎缩，将在第一季度内及时制定必要的措施。”

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