今年职业棒球联赛加时赛只进行到11局， 明年将引入亚洲配额选手制度. January. 23, 2025 07:44. by 黃奎引 kini@donga.com. 韩国职业棒球从今年开始加时赛将只进行到11局。明年将引进亚洲配额选手制度。韩国棒球委员会（KBO）22日表示，21日召开今年第一次理事会（社长团会议），确定了包含上述内容的KBO规章及联赛规定修改案。 去年进行到12局的常规赛加时赛之所以决定减少1局，是因为引进了Pitch Clock（投球计时器）。KBO表示，“如果本赛季正式实施Pitch Clock，投手们的体力消耗可能会加重。缩减加时赛局数将减少选手团的体力负担，缩短比赛时间。”在去年进行加时赛的59场比赛中，有13场（22.0%）鏖战了12局。 另外，从2026年开始，各队除了现有的3名外援外，还可以引进亚洲棒球联盟（BFA）成员国及1名澳大利亚籍选手。KBO解释说：“这是为了加强联赛竞争力。”因此，一线队的参赛名单也将从目前的28人增加至29人。 与此同时，KBO还决定，一旦开始的季后赛比赛因雨天等原因中断，将不会以宣布无效或有效比赛结束，而是无条件宣布暂时停止（暂停）。取而代之的是修改规定，避免一天内进行两场季后赛。随着去年韩国大赛第1场比赛时宣布暂停，起亚队和三星队直到两天后的第2场比赛为止，每天都要进行比赛。

한국어