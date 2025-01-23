涉嫌内乱首领的尹锡悦，是想成为反智主义首领吗？. January. 23, 2025 07:43. . “每个人只选择自己想看到和听到的事实，或者用多数力量压制对方意见，这种反智主义正在使民主主义陷入危机，损害对民主主义的信任。” 尹锡悦总统在2022年5月的就职演说中强烈批评了反智主义。尹总统表示：“持不同见解的人要想调整彼此的立场和妥协，要以科学和真相为前提。”19日凌晨，手持铁管等物品的支持尹总统的示威者们对签发总统拘捕令的首尔西部地方法院实施恐怖袭击的事件，才是反智主义的象征。当天示威者们试图从根本上否定大韩民国的法治主义。 但尹总统似乎决定把自己批判的反智主义用为武器。尹总统21日在宪法法院的弹劾审理中主张：“在大韩民国，国会和媒体是比总统更强大的‘甲方’。”这是要求守护比李在明代表等巨大在野党共同民主党更‘乙’的总统，并要求相信散布不正当选举阴谋论的极右油管博主的信息。像是故意展示一样，尹总统梳着宣布戒严时一样的二八开分头，打着红色领带，这本身就具有象征性。 尹总统还继续声称非法选举阴谋论。他说：“在宣布戒严之前，对选举公正性的信任存在很多疑问。不是否定选举并提出阴谋论，而是为了确认事实。”他主张，为了寻找不正当选举的事实，宣布了紧急戒严。 尹总统的发言前后矛盾。难道戒严部队准备的铝制棒球棒、电缆扎带、眼罩、蒙面、绳子是用来确认真相的吗？更何况，他在15日被捕后表示：“我国选举中的舞弊证据太多了。”但在宪法法院的辩论中，他却又悄悄地改口说：“需要确认真相。”也就是说，“太多的证据”在6天后变成了“需要确认的疑惑”。这些发言是尹总统自己确认了，他所相信的国民力量党在去年4月10日议会选举中获得108席、勉强超过修宪阻止线（100席）的惨败的结果是因为选举舞弊，其实并没有多少证据。前国军情报司令卢相元的“只要抓住所有与不正当选举有关的家伙严型拷打，就能确认不正当选举是事实”的发言听起来更接近真相。 让人重新把尹总统的就职演说捡起来重读一遍的是尹总统本人。尹总统17日在首尔拘留所表示：“从总统就职演说开始，我重新阅读了之前对国民说的话，正在整理心情，回顾以往的国政。”尹总统自己的眼中，好象看不到自己已经成为曾经强烈批评的反智主义的化身和首领的样子。尹总统现在还在分裂国民，支持自己就是“爱国公民”，反对自己就是“反国家势力”。不是以爱国而是以“超级聊天（打赏）”赚钱为目的的极右油管博主们成了尹总统的心头好。 已故文学评论家黄铉产在2015年11月表示：“在由反智主义支配的独裁国家，最日常的痛苦就是每天都要把不像话的话当作言之有理的话来听。这种痛苦比想象的要大得多。”只有尹总统停止诡辩、撒谎和装糊涂，才能减轻一点国民的痛苦。

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