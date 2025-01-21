各位“爱国公民”，是在爱国吗？. January. 21, 2025 08:21. . 抗议对尹锡悦总统发布拘捕令的示威者们闯入首尔西部地方法院的暴力事件与4年前在美国发生的1月6日冲击议会事件相似。在保守总统主张的不正当选举疑惑中，愤怒的支持者们涌向象征民主的机关，打破窗户，砸碎门扇，把内部变成一片废墟。主张阴谋论的“骄傲男孩”等团体带头与警方发生了粗暴的冲突。 对于当时正在现场采访的记者而言，另一个难忘的场面出现在暴力席卷而过的场合、以为情况已经结束的时候。数百名身穿军装的士兵坐在议会内各处。有的军人拿着枪，全副武装，一字排开横穿圆厅。事件发生几天后，在踏入安静的议会内部时，眼前总会出现议会和军队之间可怕的不协调现象。 他们是被投入到处于准战时状况的华盛顿防卫军。为了应对拜登总统的就任仪式上可能再次发生暴力事件，当时投入了2万多名国民警卫队，其中一部分人没有住在住处，而是逗留在议会内。虽然笔者认为“有必要投入如此多的兵力来应对万一出现的暴力事件吗”，但当时的气氛非常森严。直到他们撤离完毕，用了两个月的时间。 针对议会或司法机构的政治暴力事件本身就很严重，但更大的问题是，它很可能会反复和蔓延。在自由民主主义的框架下，越过彼此坚守的法治之线，刺激内部或反对阵营。使本来就恶化的政治两极化走向极端。经历过一次的暴动会助长不安情绪，如此增加的不信任只会导致越来越多公共权力的投入。这是国家的浪费。 要求释放尹总统、聚集在西部地方法院前的这些人是被尹总统称为“爱国公民”的支持者。尹总统在信中嘱咐说：“大韩民国因国家内外的主权掠夺势力和反国家势力的蠢蠢欲动而变得危险。”虽然方式和方向不同，肯定有人真心对待积累国家财富、守护安保的事情。从20多岁学生到80多岁企业家，很多人认同保守的价值，并以此为基础，抱着守护大韩民国的信念。 但是，由于此次暴力事件，爱国公民不知不觉间陷入了被看成了为极右油管（YouTube）的阴谋论所左右的顽固势力的境地。即使受到损害韩国对外形象、毁损国格的批评，也无话可说。光是戒严就已经很吃力，又发生了暴力事件，作为主办过民主峰会的国家，都不好意思向国际社会递出名片。眼下不得不收起被编入西方八国集团（G8）、十国集团（G10）等发达国家集团的期待。有人叹息道：“维持稳定的自由民主的国家信誉是基本条件，但距离这一前提太远了。” 决堤的暴力煽动不知何时、又会如何重演。在宪法法院前已有3人试图越墙或与警方发生冲突而被捕。签发尹总统拘捕令的法官不得不要求保护其人身安全。在紧张气氛十足的现场，还会发生什么偶发情况，让人提心吊胆。为了填补动摇的法治漏洞而消耗的国家能源也相当多。真想问一下，干这种事情、对它给予支持，是真正爱国公民们要做的爱国吗?

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