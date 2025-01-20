现任总统首次被拘留……法院：“担心尹锡悦毁灭证据”. January. 20, 2025 08:24. by 宋有根记者、尹明进记者 big@donga.com、mjlight@donga.com. 尹锡悦总统因涉嫌宣布12月3日紧急戒严相关内乱首领于19日被拘留关押。发生在去年12月3日宣布紧急戒严47天之后的现任总统被拘留，在宪政史上尚属首次。 首尔西部地方法院部长法官车恩京（音）19日凌晨2时50分左右以“担心嫌疑人毁灭证据”为由，对涉嫌内乱首领及滥用职权的尹锡悦签发了拘捕令。尹锡悦涉嫌与时任国防部长金龙显等戒严部队领导层共谋，宣布违反宪法和戒严法等的紧急戒严等，以扰乱国宪为目的发动暴动。尹锡悦还涉嫌发布禁止国会政治活动的非法戒严布告令一号，投入军队和警察封锁国会，妨碍解除戒严要求案的表决。 尹锡悦18日亲自出席拘捕令实质审查，在约45分钟的时间里主张“戒严是为了国政运营正常化的决断和统治行为”，但法院没有接受。法院要想发布拘捕令，除担心毁灭证据外，犯罪嫌疑的解释程度也很重要。法律界分析认为，法院认为尹锡悦的内乱首领嫌疑已经查明。 成功拘留尹锡悦的公调处计划对尹锡悦进行追加调查后，预计将于24日前后移交检察机关。因为公调处没有对总统的起诉权。此后，检察机关经过补充调查，预计于3月5日前后对尹锡悦进行拘留起诉。公调处和检察机关就内乱嫌疑人的拘留期限共20天达成了协议。 尹锡悦方面的律师团当天发表题为《是日也放声大哭，法治已死，法律良心消失》的声明，并表示：“发布了荒唐的拘捕令，连尊重司法部的判断都难以说出口。”国民力量党紧急对策委员长权宁世强调：“共同民主党代表李在明如果嫌疑被确认，同样要被拘留，应该遵守公平性原则。”共同民主党则表示欢迎说：“这是符合全体国民实时目击的内乱犯罪的主谋的常识性的法院判断。”李在明代表当天没有直接提及尹锡悦的拘留问题。

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