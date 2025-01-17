“布告令是金龙显抄错了”……过于肤浅的推卸责任. January. 17, 2025 07:48. . 据悉，就戒严布告令中包含全面禁止国会、地方议会、政党活动的条款，尹锡悦总统方面在向宪法法院提交的答辩中称，“时任国防部长金龙显错误地抄袭了过去的范文”。意思是说，金龙显制定草案时原样照抄了总统拥有国会解散权时期制定的布告令，而尹锡悦“因大意而放过了”。 布告令对实行戒严起到核心作用，作为戒严主导势力，肯定要倾注心血。而金龙显公诉状上记载，实际上，金龙显在宣布戒严两天前向尹总统报告了事先起草的草案，完善指示事项后，第二天再次向尹总统报告，得到了批准。 但是，法律人士出身的尹总统主张，不知道1987年修宪后国会解散权被废除的事实，所以原封不动地保留了该条款。这在常识上令人无法接受。金龙显方面也反驳称，“起草过程中没有出现错误”。也就是说，经过总统的检查，并没有与原意不同的内容。更何况，在过去发表的布告令中，也没有过具体禁止“国会、地方议会、政党”活动的事例。“处决未返岗专攻医生”的条款在以前的布告令中，则连类似的内容都没有。这不禁让人怀疑，抄的是哪一份，是否反映了尹总统的想法。 尹总统方面还表示，“（布告令中）没有阻止出入国会或选举管理委员会的内容，也没有阻止”，但迄今为止的调查结果显示，不是没有做，而是没做成。尹总统在宣布戒严后指示警察厅长“逮捕所有想要进入国会的议员！这违反了布告令。”警察大举出动机动队和大巴封锁了国会。他还向选举管理委员会派遣了军队，逮捕了职员，并试图拆除服务器。 尹总统方面主张戒严部队打破玻璃进入国会本厅是“为了阻止兴奋的群众”的主张也是荒唐的。据调查，尹总统指示军队“即使开枪”“用斧头砸碎”也要进入全体会议场，把议员们拉出来。也就是说，投入军队的目的是破坏解除戒严的表决。尹总统曾表示“不会逃避责任”，现在却把违宪、违法部分归咎于下属，进行肤浅的辩解，这副样子看起来太拙劣了。

한국어