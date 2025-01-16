社区医生，充分诊疗…收取“咨询费”. January. 16, 2025 08:24. by 赵维拉记者、朴京敏记者 jyr0101@donga.com. 今后，在社区医院面对面诊疗时间较短的所谓“3分钟诊疗”将消失。政府计划，对目前没有其他补偿体系的患者咨询及教育也制定收费标准（健康保险支付的诊疗费），营造医疗团队有充分的时间进行诊疗的环境。 15日，据医疗改革特别委员会、保健福利部等部门透露，为加强基层（初级）医疗机构（医院级），政府计划引入“捆绑收费”。捆绑收费不是像目前“按行为收费制”一样，对个别行为制定诊疗费的方式，而是对治疗一名患者时所需的全体行为进行定价的方式。捆绑收费中包括咨询、教育、管理等项目，使高龄患者和慢性疾病患者等在基层医疗机构充分接受治疗。医院发生“3分钟诊疗”的原因之一是咨询等项目没有制定费用。 捆绑收费有望在基层医疗机构中发挥一种“手册”功能。例如，70岁高血压患者目前在医院接受治疗时，医生只能进行诊断和开处方。如果引进捆绑收费制度，将根据诊断1次及咨询5分钟、每月2次教育等捆绑收费标准对患者进行诊疗。医疗改革特别委员会相关人士表示：“在诊断、处方等日常诊疗中纳入咨询，最终可以提高基层医疗机构的医疗质量”，“预防慢性疾病恶化为重症疾病的情况，减少整体医疗费支出。” 政府还将考虑性别、年龄、健康状况、医院使用次数等，对患者危险群进行分类，并根据患者危险群适用捆绑收费。正在讨论对高危人群提高收费的方案等。 捆绑收费将首先适用于为解决患有多种疾病或到多家医院就诊时医药品重复处方、个别诊疗科进行诊断、综合诊疗困难的问题而推进的“基层医疗创新示范事业”。示范事业（试点项目）很有可能采取诊疗科目不同的多名医生共同诊疗患者的方式。

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