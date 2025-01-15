从济州开始，在济州结束！具滋哲决定退役，结束18年职业球员生涯. January. 15, 2025 08:26. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “在伦敦奥运会颁奖仪式上看到挂着奖牌升起太极旗的样子给我留下了最深刻的印象。” 曾作为韩国国家足球队队员活跃在赛场上的具滋哲（36岁•济州•照片）14日在首尔钟路区足球会馆举行的退役记者会上做出了上述表示。具滋哲作为23岁以下国奥队队长出战的2012年伦敦奥运会上，带领韩国队获得了历史上第一枚铜牌。具滋哲在与日本队的铜牌争夺战中，在韩国队以1比0领先的下半场第11分钟攻入制胜一球，成为韩国队以2比0获胜的主角。他回忆说：“作为A代表队的成员，2011年在日本札幌举行的韩日战（友谊赛）上以0比3负于对手，感到非常惭愧。我抱着在奥运会韩日战上如果输了就放弃足球的想法参加了那场比赛。” 2007年在职业足球K联赛济州开始职业球员生涯的具滋哲在4年后进军德甲，在沃尔夫斯堡、奥格斯堡、美因茨等球队效力。此后，他先后效力于卡塔尔联赛阿尔加拉法和豪尔队，2022年再次回到老东家济州，效力了三个赛季。作为中场球员的具滋哲在K联赛常规赛上的总记录是8粒进球和19次助攻（95场）。具滋哲说：“脚踝和膝盖等部位出现疼痛时，恢复速度比以前慢，所以决定退役。” 具滋哲与“挚友”奇诚庸（36岁•FC首尔）、李青龙（37岁•蔚山现代）等一起作为A代表队的主力活跃在球场上，引领了2010年代的韩国足球。两次参加世界杯（2014、2018年）的具滋哲共参加了76场A级比赛，攻入19粒进球。在2011年卡塔尔亚洲杯上，他还以5粒进球荣登最佳射手宝座。“早1989年生”的具滋哲（2月生）和奇诚庸（1月生）、李青龙（1988年7月生）是朋友。三人中最先脱下足球鞋的具滋哲说：“诚庸和青龙感到非常遗憾，并对我说辛苦了。很荣幸能和他们一起度过球员生活。” 具滋哲通过济州的“青少年顾问”开始了自己的第二个足球人生。他计划以在欧洲踢球的经验为基础，对球队的青少年训练项目等提出建议。具滋哲表示“希望发掘优秀的球员，帮助这些球员在一线队中顺利落户”，表明了今后的计划。

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