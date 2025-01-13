被乌克兰活捉的朝鲜军人：“以为是演习而不是参战”. January. 13, 2025 08:42. by 巴黎=常驻记者赵恩娥、李基旭记者、申圭镇记者 achim@donga.com、71wook@donga.com、newjin@donga.com. 乌克兰总统泽连斯基当地时间11日表示，乌军在俄罗斯西南部库尔斯克地区俘虏了两名朝鲜军人，并公开了他们的面孔。乌军活捉援俄朝鲜军人并详细公开身份和陈述尚属首次。韩国国家情报院12日表示：“通过与乌情报部门的实时合作，确认了乌军9日在库尔斯克战场上活捉两名朝鲜军人的事实。这两人在受伤的情况下被活捉，目前没有生命危险。” 泽连斯基11日通过自己的“电报”账号表示：“被俘的两名朝鲜军人受伤的状态下，被送往乌克兰首都基辅，正在接受乌安全局的审问。”他还声称：“抓捕朝鲜军人并非易事。因为俄军和朝鲜军一般通过处决受伤同僚、销毁证据的方式来掩盖朝鲜军人的参战事实。”“已向安全局下达了保障媒体接触朝鲜俘虏的指示。世界应该知道这种情况（朝鲜派兵）。” 根据泽连斯基上传到“电报”的照片，两名朝鲜俘虏目前正在收容设施接受治疗。一名士兵两手缠着绷带躺在床上，另一名士兵下巴受伤，下巴部位缠着绷带，穿着军装坐着。 据乌媒“RBC乌克兰”报道，两名朝鲜军人9日被特种作战部队第84战术集团所属军人和乌克兰伞兵抓获。手受伤的军人出生于2005年，从2021年起在朝鲜军队担任步枪手。该军人持有俄军人证，上面写着俄西伯利亚南部图瓦共和国出身。RBC乌克兰报道说，该军人在调查过程中强调：“听说不是为了与乌克兰战争，而是为了训练而旅行的。”下巴受伤的军人难以说话，以书面形式回答了问题。他是1999年出生，从2016年起在朝鲜军队作为狙击手侦察兵服役。

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