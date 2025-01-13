战败80年，关注日本的战后历史认识. January. 13, 2025 08:36. . 去年12月，笔者纯属偶然地来到日本笠间市神风特攻队基地。看着介绍特工队特别展示会的电视节目，瞬间无法移开视线。展会负责人叮嘱道，“希望能想象一下从下达特攻命令的一方（指挥官）和接到命令的一方（士兵）双方都能看到的战争悲剧”。我认为这体现了日本对战争的平均认识。 目前精神健康医科医院所在的地方是80年前特攻队部队海军航空队的司令部。1944年就任航空队司令的冈村基春大校在阵前指挥了特攻队。该部队在太平洋战争中日本最大的地面战争冲绳战斗中进行了世界史无前例的自杀特攻。但即便如此，也很难找到对挑起战争的反省。不美化战争的普通日本人也没有反省“我们错了”，只是反复强调“不能再发生战争”。 神风自杀特攻不是单纯地用本国战斗机撞击美国航空母舰的鲁莽作战，而是为了日本这个国家，把本国国民和殖民地百姓也当作战争牺牲品的极端战争犯罪。战败后，日军烧毁了相当多的战争记录，但韩国人牺牲的痕迹却无法全部抹去。80年前载着韩国人沉没的“浮岛”号船员名单、强制征用韩国人的佐渡矿山朝鲜人年初分配名单等，只留下名字的韩国人是如何被带走并遭受残酷歧视的，真相至今尚未查明。 日本今年将迎来“昭和（日本天皇裕仁年号）”100周年和战后80周年。回顾战争暴走、战败、经济复兴的“昭和时代”，决心延续80年的和平国家步伐。日本天皇德仁还计划前往象征战争的冲绳、广岛、长崎进行“慰灵旅行”。 但是，对于“战后反省”，没有一名负责任的日本政治家积极发言。日本首相石破茂在年初举行的记者会上表示：“今年是战后80周年，希望今年能够再次思考并实践我国（日本）在维护国际安全方面发挥怎样的作用。”这里没有过去。没有过去，当然也没有反省。 进入21世纪以后，日本成为了对历史保持沉默和进行歪曲的国家。特别是在2015年8月14日，时任日本首相安倍晋三在“战后70周年谈话”中宣布“不能让与战争毫无关系的后代继续承担道歉的宿命”后，这种倾向更加强烈。因为战败后已反复道歉，所以今后不会再谢罪了。此后，众所周知，日本政府的右倾化现象非常严重。主导删除教科书中“从军慰安妇”表述的前首相菅义伟、对韩国政府强制征用赔偿大法院判决解决方案只表示“整体继承历届内阁立场”的前首相岸田文雄等人的举动，展现了日本政府不变的历史认识。 今年是战败80周年，也是韩日邦交正常化60周年，是谋求改善韩日关系及加强合作的时候了。但是，日本必须要有真诚的过去史认识。日本外相岩屋毅今天访韩，是展现日本对韩国“战后80年、邦交正常化60年”政策的起点。如果以韩国政局为借口敷衍了事，无论谁当选新总统，都很难期待韩日关系的改善。

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