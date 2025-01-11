“针对尹锡悦的调查应符合国格”“保障防御权”……法律面前没有例外才是国格. January. 11, 2025 07:32. . 为躲避高级公职人员犯罪调查处（公调处）的逮捕令正在首尔市汉南洞官邸长期闭门静坐的尹锡悦总统通过律师团和友军势力正在大肆展开舆论战。依靠保守阵营部分势力的反弹劾舆论集结等，主张宣布戒严的正当性和执行逮捕令的不当性，开始团结支持层。 尹锡悦律师团10日发表声明主张：“通过非法逮捕现任总统来破坏宪政秩序，这才是真正的内乱。”在前一天举行的外国记者座谈会上，尹律师团还表示，“动用装甲车和直升机逮捕现任总统，意味着可能会引发内战”，将公调处和警卫处可能发生物理冲突的责任推给了公调处。总统警卫处处长朴钟俊10日提交辞呈并到警方接受调查时，批评调查机关说：“希望根据我国的国格，对总统进行适当的调查。我认为现在这种执行方式程序是不对的。” 但是，正如法院行政处长在国会所表明的那样，“对于合法签发的逮捕令，协助执行才是所有国民的义务。”因为是现任总统、所以要求允许法治主义例外的想法，本身就不符合国格。更何况，如果不想让总统官邸前的国家机关之间的物理对决演变成朴钟俊当天担心的流血事件，尹锡悦总统自己走出来接受调查，才是唯一的办法吧? 律师团还致力于紧急戒严的正当化。他们的逻辑是，宣布紧急戒严是“紧急大权”和“行使紧急权力”。也有人主张：“这不是戒严失败，本来就是按和平戒严设计的。”如今，戒严之夜尹总统所说的“哪怕开枪”“哪怕用斧头砸碎门扇”等暴力言辞早已在检察机关的调查中接连被公开。谈论“和平戒严”只能是让处境窘迫的尹总统更加寒酸的诡辩。 国家人权委员会13日还向全体委员会提交“在尹总统弹劾案审理和刑事审判中保障防御权”的建议案，展开了外围支援。在执政党推荐委员们提交的建议案背景说明中，直接出现了“宣布戒严是总统的固有权限”“没有人（因戒严）受伤”等尹总统的主张。建议案中还包含了不要被180天的弹劾案审理期限所束缚、在有关戒严的调查和审理中进行不拘留调查等内容。戒严和内乱主谋们的希望事项怎能被包装成国民人权守护机关的正式建议事项？希望废除和与时代不符的戒严宣言一样成为国际性丢脸的建议案，停止荒唐的受害者角色扮演。

한국어