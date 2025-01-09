“第一兄弟”马斯克和《机械战警》反乌托邦. January. 09, 2025 08:00. . 在美国好莱坞电影《机械战警》（1987年）中，实际支配底特律的是OCP这一大型科技企业。最终，以扫荡各种犯罪为名，制造了将机器与前任警察的身体相结合的机械战警，并开发了军用机器人ED-209。但是，在试演过程中ED-209出现故障，杀害了市民。OCP只顾着创造收益的武器开发，对市民的安全并不关心。这体现了觊觎国家领域的巨大技术企业的危险性。 看到成为美国当选总统特朗普亲信的特斯拉首席执行官兼太空探索公司首席执行官马斯克最近的行踪，想起《机械战警》是不是有些牵强呢? 他最近在欧洲各国引发“干涉内政”争议后，在美国国内又出现了安全威胁论。 在与美国有着特殊关系的英国，马斯克对斯塔默首相的攻击演变成朝野之间的争论。马斯克表示，斯塔默在担任皇家检察厅厅长时，没有认真调查儿童性剥削事件，“斯塔默应该辞职。这是国家的耻辱。”对此，斯塔默反驳称，“这是越界的主张，是谎言和虚假信息”，但英国保守党要求对性剥削事件进行全面调查。英国《泰晤士报》报道说：“马斯克证明了自己有能力在英国国内营造政治氛围。特朗普虽然没有介入这场争论，但与马斯克关系密切的事实提出了严重的风险。” 在欧洲第一经济大国德国，马斯克也是争论的核心。这是因为，面对2月23日的德国议会选举，马斯克公开支持极右政党“德国选择党”，并决定与总理候选人共同党首魏德尔举行现场脱口秀等，介入了选举。继去年12月20日发表“只有选择党才能拯救德国”的文章后，今年他又在德国报纸上刊登了支持选择党的投稿。 美国国内有人警告，马斯克有可能成为安全威胁。预备役陆军中将拉塞尔·奥纳里去年12月31日在《纽约时报》投稿中写道：“白宫不能因为马斯克向特朗普的连任捐赠了巨额资金而无视国家安保的危险。”因为特斯拉的上海工厂占全球生产量的一半左右，马斯克表示应该将台湾建设成中国的特别行政区等，表现出了亲华的步伐。 主要国家之所以对马斯克的发言保持高度警惕，是因为他以特朗普的全面信任为基础，在全球技术业界和美国政界行使着巨大的影响力。 挪威首相斯特勒6日在接受电视台采访时表示：“对社交媒体拥有巨大接近权和大规模经济资源的人直接参与其他国家的内政，令人担忧。” 与马斯克的影响力一道，他的商业帝国正在迅速扩张。太空探索公司的卫星网络服务“星链”提供给100多个国家的400万人，掌握了低轨道卫星通信市场。太空探索公司不仅构建了民用卫星服务，还构建了军用卫星服务。只是希望大型技术企业OCP称霸的电影中的反乌托邦不要成为现实。

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