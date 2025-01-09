“尊重合法逮捕令”……理所当然的常识还需要大法院来确认的社会. January. 09, 2025 08:00. . 法院行政处长千大烨7日出席国会，就尹锡悦总统逮捕令相关争议表示：“对于按照合法程序进行的（逮捕令）审理，首先应该尊重。”对于总统警卫处用物理力量阻止执行逮捕令的提问，千大烨答道：“应该在法治主义的框架内解决所有争执。”这可能是委婉地批评了尹锡悦和警卫处以逮捕令的合法性为由拒绝执行的形态。 承认并遵从审理程序之一——经审查发出的逮捕令的效力是极其常识性的。如果对审理结果不满，可以按照法律规定程序提出异议，再接受法院的判决，这就是司法系统。向兼任大法官的法院行政处长询问谁都知道的原则并得到确认，这从侧面证明了韩国社会的法治正在动摇。 这是尹总统方面以牵强的逻辑否定法院判断而引起的事情。法院签发了公调处申请的逮捕令，但尹总统的律师坚持，“这是没有调查权限的机关申请的逮捕令”，表示不能接受。异议申请被驳回后，还耍赖称：“逮捕令不是合法的。”警卫处以尹总统方面的反对为依据，以“变通和违法争议”为由阻止了逮捕。如果都这么搞，通过法律程序解决问题将变得不可能。 进而，尹总统方面8日又表示：“如果是（不拘留）起诉或申请事前（拘捕）令，将接受审理。”而常理是，只有先调查嫌疑人，才能申请逮捕令或起诉。尹总统对公调处的再三传唤置之不理，对逮捕令也拒不执行，又该如何调查呢? 难道是要对涉嫌内乱首领的尹总统进行书面调查吗？ 尹总统方面一再主张，公调处向首尔西部地方法院申请逮捕令违反了管辖原则，但这也是由法院来判断的事情。法院驳回了逮捕令异议申请，并表示管辖方面没有问题。社会越是混乱、秩序越是动摇，“依法行事”是最公正、最稳定的方法。绝不能容忍任何动摇这一原则的行动。

한국어