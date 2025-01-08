“机器人的ChatGPT Moment即将到来”. January. 08, 2025 08:19. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. “机器人的ChatGPT‘Moment’（拐点）正在到来。” NVIDIA（英伟达）首席执行官（CEO）黄仁勋6日（当地时间）在世界最大的信息技术（IT）•家电博览会“CES 2025”的主题演讲中做出了上述表示，并表示将推出机器人、无人驾驶用人工智能（AI）开发平台“Cosmos”。就像AI通过ChatGPT正式兴盛起来一样，现在AI和机器人相遇后，急剧发展的世界即将到来。黄CEO解释说，Cosmos是支持机器人等学习现实庞大数据的平台，如果利用该平台，机器人学习所需的时间和费用将大幅减少。 当天，黄CEO的发表是在CES开幕前一天举行的第一次主题演讲。从开始2个小时前开始，就有数千人排队等候，受到了热烈的关注。活动现场曼德勒海湾会议中心坐满了1.2万人的最大可容纳人数，人山人海。 这是黄CEO自2017年以后时隔8年再次发表CES主题演讲。他当时曾表达过正式进入AI市场的抱负。之后英伟达占领了全世界AI半导体市场，这次他又提出了“机器人及无人驾驶的大众化AI平台”的新出师表。 黄CEO就Cosmos介绍称，“这是为了将机器人用AI民主化，让所有开发者都能接触到通用机器人工程学”，“开发者可以通过Cosmos轻松进行大量的数据学习和测试，构建量身定做的模型。”

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