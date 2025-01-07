PSG队实现法超杯三连冠…李刚仁入队后的第四冠到手. January. 07, 2025 08:07. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 2001年出生的属蛇的足球明星李刚仁（24岁•巴黎圣日耳曼•PSG）在“蛇年”乙巳年首场大赛上向国内粉丝们传达了夺冠的喜讯。李刚仁身穿PSG队服，第四次捧起了冠军奖杯。 PSG队6日在卡塔尔多哈举行的与AS摩纳哥队的法国超级杯比赛中，凭借着乌斯曼•登贝莱在下半场补时阶段攻入的制胜一球，以1比0获胜。PSG实现了3连冠，将大赛最多冠军记录增加到了“13”。该大赛是上赛季的法甲联赛冠军和法国杯冠军球队以一场定胜负决出冠军的比赛，也被称为“法国超级杯”。上赛季PSG席卷了法甲联赛和法国杯，联赛排名第2位的AS摩纳哥队幸运地获得了参赛资格。 作为右前锋首发出场的李刚仁到下半场被替换下场为止共消化了67分钟的比赛。据足球统计专门媒体《SofaScore》报道，李刚仁贡献四次关键传球（转化为射门的传球），整体传球成功率达到83%。李刚仁虽然没有进球，但通过活跃的跑动帮助球队展开进攻。 李刚仁自2023年7月加入PSG队后，第四次品尝了夺冠的滋味。李刚仁在PSG的第一个赛季2023~2024赛季，在36场比赛中攻入5球（5次助攻），为球队实现法甲三冠王助了一臂之力。去年1月，李刚仁在法国超级杯（2比0•PSG胜）上首次获得了冠军。当时李刚仁在对阵图卢兹队时，在上半场第3分钟率先攻入制胜一球，被评为当场比赛最佳球员（MVP）。此后，他又在法甲联赛和法国杯上随球队一起拿到了冠军。 李刚仁本赛季已在24场比赛中攻入6球（2次助攻），超过了上赛季的进球记录。PSG队主教练路易斯•恩里克在今年法超杯之前举行的记者会上表示：“多面手李刚仁是很有发展潜力的球员。”截至6日，本赛季也向多冠王发起挑战的PSG队目前排在法甲联赛头名。法国杯也已进入了32强。 李刚仁在今年的韩国国家足球队中也要发挥进攻核心作用。李刚仁在去年洪明甫主教练上任后举行的2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛6场比赛中全部首发出场。目前排在B组第1位的韩国队将在3月20日主场迎战阿曼队，继续进行第3轮预选赛。李刚仁虽然从“洪明甫号”的角度主导了进攻，但在第3轮预选赛上还没有尝到进球的滋味。此前李刚仁在第2轮预选赛中攻入3球（4场比赛）。

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