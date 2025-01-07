以色列与哈马斯的“停战谈判悖论”……周末空袭造成200多人死亡. January. 07, 2025 08:07. by 林賢錫 lhs@donga.com. 据悉，以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯之间的停战谈判陷入僵局之际，加沙地带3日至5日遭到以色列军队空袭，200多名巴勒斯坦人死亡。有评价认为，在谈判过程中，出现了以色列和哈马斯分别把释放人质和停止空袭作为核心停火条件、结果反而人员伤亡增大的“休战谈判悖论”。 据半岛电视台5日报道，加沙地带卫生部当天公布，因以色列军队的空袭，88名巴勒斯坦人死亡、208人受伤。加沙地区卫生部门此前表示，3日和4日也有77人和59名巴勒斯坦人死于以色列军队的空袭。 半岛电视台援引加沙地带卫生部门的话报道说：“空袭遇难者大部分是妇女和儿童。”相反，以色列军方则表示，攻击了加沙地区哈马斯成员停留的100多个地点。据悉，以色列军队的空袭主要集中在加沙地区中北部。 以色列此次空袭是在以色列和哈马斯重新进行停战谈判的情况下进行的。双方的停战谈判从3日开始在卡塔尔首都多哈举行，但由于双方立场差异较大，目前尚未取得明显进展。特别是以色列方面要求释放2023年10月7日哈马斯发动大规模本土攻击时被绑架的人质，哈马斯则要求以色列军队停止对加沙地带的空袭。 哈马斯相关人士5日对路透社表示：“将接受以色列方面的要求，作为停战谈判的第一阶段释放34名人质。”但哈马斯以目前尚不清楚人质是否还活着为由，表示将在遣返前进行为期一周的确认程序。这被解释为是在委婉地传达应该先中断以色列军队的空袭的信息。 对此，以色列政府发表声明反驳说，没有从哈马斯那里得到返回对象名单。另据悉，以色列计划在加沙地区解散哈马斯武装后，驻扎国际维和部队。 自2023年10月7日以来，以色列方面连日来对加沙地带发动大规模报复空袭，战争持续不断。据以色列当局掌握的情况，96名未送还人质中有62人还健在加沙地带。加沙地带卫生部门表示，战争爆发后，有4.5万名巴勒斯坦人死亡。

한국어