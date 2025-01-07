接到被调往务安机场命令的管制员辞职. January. 07, 2025 08:05. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 因济州航空惨案，航空管制的重要性日益凸显，但很多地区机场在确保管制人力方面遇到了困难。特别是发生惨案的务安机场在补充空缺的过程中，部分管制员甚至提交了辞呈。有人指出，由于管制员不足，地方机场的安全受到了威胁。 据航空业界6日透露，务安机场目前共有7名管制员。其中，去年12月29日发生的济州航空事故当时工作的2人目前没在岗。对此，管理务安机场的釜山地方航空厅（釜航厅）计划派遣附近的机场管制员到务安机场补充人力。但是在此过程中，被调到务安机场的1名管制员提交了辞呈，同一时期另一名釜航厅所属管制员也提交了辞呈。 航空业界指出，管制员过度的业务和恶劣的待遇累积，导致人力流失。目前，釜航厅管理务安、金海、大邱、丽水、蔚山等9个机场，总管制员只有50多名。这是国际民间航空机构建议标准的一半水平。人力少，工作量大。据国土交通部等透露，2023年务安机场控制塔平均每天执行111架飞机的管制业务。这是其他地方机场业务量的3倍之多。 对此，航空业界指出，即使暂时中断不运营民航机的部分机场运营，也要确保管制人力。一位管制员表示：“管制员不足不能通过拆东墙补西墙来解决”，“通过改善管制员待遇等确保必要的人力迫在眉睫。”

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