朝鲜在特朗普就任两周前试射中程弹道导弹. January. 07, 2025 08:04. by 尹相虎记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜6日向半岛东部海域发射了中程弹道导弹。这是进入新年以来朝鲜首次发射导弹，也是自去年11月发射超大型火箭炮（KN-25）后，时隔两个多月再次发射导弹。分析认为，朝鲜在韩国发生弹劾事件后举行首次韩美外长会谈之际进行这一挑衅，是在特朗普第二届政府上台之前展示存在感。韩美当局还捕捉到了朝鲜再次发射洲际导弹挑衅的征兆，正在密切关注相关动向。 据韩国军方透露，6日中午12时许，朝鲜从平壤一带发射一枚洲际导弹级导弹。移动式发射车发射的导弹飞行约1100公里后，越过咸镜北道吉州郡前海蛋岛上空，坠落在东部海域。据了解，其顶点高度约为100公里。 韩国军方认为，朝鲜可能发射了去年4月在国务委员长金正恩的参观下发射的新型超音速洲际导弹（火星炮-16丁型）。韩国军方人士表示：“也有可能是在金正恩参观的情况下发射了火星炮-16型改良型。”据悉，韩美当局还捕捉到了平壤一带更大规模的发射架移动情况。韩国军方消息人士表示：“正在防范再次发射洲际导弹的可能性。” 美国国务卿布林肯当天在韩美外长会谈结束后举行的联合记者会上表示：“有可信的情报显示，莫斯科（俄罗斯）有与朝鲜共享尖端宇宙及卫星技术的意图。”美国外交负责人正式确认，作为向俄罗斯大规模派兵和武器支援的代价，俄罗斯向朝鲜提供尖端技术的动向。布林肯还表示：“（俄罗斯总统）普京有可能推翻数十年来的政策，容忍朝鲜拥核。”

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