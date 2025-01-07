阴沉沉地开启乙巳年. January. 07, 2025 08:02. . 今年是乙巳年。去年，提及“乙巳士祸”、“乙巳条约”时，出现了“政治上可能会发生不吉利的事情”的怪谈，随后就发生了戒严事件。今年上半年政治上出现了动荡的时刻。不管最终的结局如何，政治、经济方面受到的影响将会持续很久。与其说是长久，不如说是好的方向、不好的方向、痛苦的方向，成为重要变化的轴。 偏偏是蛇年，无法预测迷宫般的世界和结局的结果更具象征性。我们是否正在穿过蛇的躯干等蜿蜒曲折的桎梏走向光明的世界？亦或是在进这条蛇的嘴里？ 蛇在我们国家的文化中是不受欢迎的动物。在西方文明的一半基督教文明中，蛇也是邪恶的存在。然而，在另一端的希腊精神文化中，蛇却意外地受到尊重。在雅典卫城，神圣的蛇生活在笼子里。“医药之神”阿斯克勒庇俄斯的象征是蛇盘绕的权杖。成为急救队标志的赫尔墨斯之杖“商神杖”也盘绕着两条蛇。雅典女神像脚下放着青铜蛇，庞贝罗马住宅的厨房壁画上无一遗漏地画着蛇。 也有双重意义。蛇的智慧是狡猾。裂开的舌头象征着政治人士和诈骗犯的舌头。人们恨狡猾，但都说要活在世上就得狡猾。对方的狡猾是恶，我们的狡猾是能力。分裂的舌头和只许州官放火，不许百姓点灯，在韩国社会已成为正义。 蛇和乙巳这两个单词本身是无辜的。我们的命运是由我们的想法和手创造的。苏格拉底在雅典街头叹息的情况在我们这个时代也发生了。希望2025年能像蛇一样穿过这条狭窄的小路。

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