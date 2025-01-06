“所有政府都在撒谎”，每个惨案现场准会出现. January. 06, 2025 08:07. . 2024年12月31日，国土交通部机场政策官金洪洛（音）在务安济州航空惨案简报中，就“混凝土埂”争议表示：“因为位于机场区域纵断安全区域外，所以认为材料不受限制，所以撑起了混凝土支架。”事故客机撞上的土埂为什么设置在那个位置，置“易碎材质”的规定于不顾，偏偏是混凝土材料，争议越来越大。对于现场记者提出的“山坡前面是不是应该成为纵向安全区域”的指责，金政策官表示：“应该看国际规定，用英语说是‘including（包含）’，还是upto（~为止），在这里显出区别。”看到公务员在查明179人死亡惨案原因时暗自提出“including”和“upto”解释问题的样子，想起了过去不安的记忆。 2014年4月16日世越号沉船事件。第二天，海洋警察厅表示，正在动员海难救援队（SSU）、特战团（UDT）等，展开大规模失踪者搜救工作，但据国防部后来公开的资料显示，这些人根本无法进入大海。这是因为汹涌的潮流。虽然当时的海警厅长金锡均向失踪者家属表示投入了500多名潜水员，但当时海洋水产部长官李柱荣报告的投入人力只有“8名”。 2022年10月29日梨泰院万圣节惨案。第二天，时任行政安全部部长的李相珉表示“人流并没有聚集到令人特别担心的程度”，但事故发生之前，人们纷纷拨打112报警，这一事实被公开。监查院在内部对该事件进行了监查，但在对外新闻发布会上却谎称“没有具体的计划”。有观测认为，这是担心会给政权带来负担。 美国媒体人伊西多尔•范斯坦•斯通揭露了1964年美国在越南战争过程中捏造“北部湾事件（Gulf of Tonkin Incident）”的事实。当时，美国大部分媒体都照搬了政府的发表内容，但斯通在4页的周刊《斯通周刊》上报道说，政府的发表是虚假的。1971年公开的美国国防部机密文件显示，斯通的报道属实。美国《华盛顿邮报》记者出身的迈拉•麦克弗森在斯通的评传《所有政府都在撒谎（All Governments Lie）》（文学村）中评价说：“斯通在政府的说明中关注到了混乱和事实关系不一致、含糊其辞等奇怪的部分。” 查明济州航空惨案的真相还有很长的路要走。围绕混凝土埂的诞生背景和相关人士的疑问也层出不穷。过去，每当亲身接触到悲剧的原因或结果时，韩国政府就试图用难以听懂的文字和模糊的解释、虚假发表来抹去责任的痕迹。 国民和遗属期待用国土部拥有的权限和专业性“upto（抵达）”此次事故的真相，把刀锋对准应负责任的国土部前任和现任相关人士。但是最近每当看到国土部的发表时，疑点就会不断增加。也许他们不是事故调查的主体，而是责任和处罚对象的“圈内人”。

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