为“出道秀首发胜”的黄俊书制定增肥计划的柳贤振. January. 04, 2025 07:54. by 黃奎引 kini@donga.com. “黄俊书选手的父母很喜欢这个视频。” 韩华队的“怪物投手”柳贤振（38岁）从2日开始与黄俊书（20岁）等球队的7名后辈一起在日本冲绳县设立了“迷你夏令营”，开始了新赛季的备战工作。柳贤振决定支援后辈选手的部分滞留费，同时提供食物。负责柳贤振经纪业务的“99 Corporation”3日在照片墙上传了结束训练后他们在一家铁板烤肉店吃饭的视频。该视频标题为“黄俊书的增肥计划”。 黄俊书是一名左手投手，在2024年新秀选拔时，他以全体第1顺位穿上了韩华队队服。黄俊书在去年3月31日的大田主场比赛中，在5局内只让对手得1分，成为继2006年的柳贤振之后18年来首位在韩华队取得出道秀首发胜利的选手。但是从取得首场胜利的第二天开始，黄俊书就有了“第二个金广铉”的绰号，而不是“第二个柳贤振”。因为黄俊书的体格（187cm•78kg）更接近比柳贤振（190cm•113kg）稍微瘦一些的金广铉（188cm•88kg）。 相对消瘦的体格导致了体力问题。到4月为止，他快球的平均时速为141公里，但5月以后下降到了138公里。到4月为止，快球中的10%左右都在时速145公里以上，但5月以后下降到了1%的水平。与此同时，平均责任失分也从3.72上升到5.98。截止到第3局，被安打率为0.237，但此后上升到了0.328。最终，黄俊书以2胜8负1次中继成功，平均责任失分5.38的成绩结束了本赛季。 最令人惋惜的是看到黄俊书的前辈柳贤振。柳贤振说：“在赛季中，有增肥的选手，也有掉磅的选手，俊书是减了很多的类型”，“只有吃得好，胖一点，才能有力气，速度也会变快。”而且从冲绳迷你夏令营第一天开始，就在黄俊书前面放了牛肉和虾，喂了又喂。向黄俊书建议“应该经常多吃点”的柳贤振在出道时体重为98公斤，在职业选手生涯中进一步增重了。

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