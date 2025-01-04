地方机场急于扩大规模，安全被抛在脑后. January. 04, 2025 07:53. . 以夺走179人生命的务安济州航空惨案为契机，地方机场脆弱的安全系统再次浮出水面。大部分地方机场像务安机场一样，安全管理装备和人力等不足，再加上乘客不足，机场运营能力下降，稍有不慎就会发生类似事故。部分机场在恶劣的安全环境下仍在推进升级国际机场，因此，对地方机场的设施及运营情况进行大规模检查迫在眉睫。 导致此次惨案的最大原因是帮助飞机着陆的天线设施“导航标”。该设备应该用容易破碎的材料制作，即使飞机碰撞也不会受到冲击，但务安机场在装有坚硬混凝土的2米高挡坎上安装了天线。但据说丽水、光州、清州、浦项庆州机场等至少4处都设置了这种致命的水泥结构。虽然政府现在才对导航标现状进行全面调查，但这不能不说是一种“马后炮”措施。 地方机场的运营现状更是惨不忍睹。全国15个机场中，除仁川、济州、金海、金浦外，其余11个机场都处于慢性赤字状态。以2023年为基准，每年游客不到30万人的地方达8处。这不仅仅是经营困难，还会导致安全相关预算、设施、人力不足。务安机场在事发当天只有1名驱赶飞鸟的负责人值班，驱鸟装备也不完善，其他机场的情况也大同小异。襄阳机场根本没有掌握飞机位置、距离、种类等的管制雷达。 这不能不说是当初大量建设事业性低的地方机场的结果。由于机场泛滥，乘客减少，出现赤字，安全基础设施恶化，陷入了恶性循环。与地方机场一起滥发许可而出现9家的廉价航空公司也展开了流血竞争，亏损严重。 尽管如此，每年乘客只有10万人的泗川、原州机场正在推进升级为国际机场，确定追加建设或正在协商的地方新机场就达8个。这就是为什么不仅要重新检查现有机场，还要全面检查新机场的经济性和安全性的原因。还要彻底调查乱设的廉价航空的运营情况。绝不能再次发生类似务安机场惨案的事情。

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