尹锡悦依靠极右油管博主煽动矛盾……在野党指责“又添煽动内乱罪”. January. 03, 2025 08:08. by 申娜莉记者、金智贤记者 journari@donga.com、jhk85@donga.com. 尹锡悦总统在对自己的逮捕令即将执行之前致信聚集在官邸前的强硬支持者引起了轩然大波。有人指出，尹锡悦公然勾连煽动戒严的极右油管博主，正在助长冲突和矛盾。政界也批判称：“事实上下达了‘极右动员令’，应该新添煽动内乱罪的嫌疑。” 尹锡悦方面相关人士2日就尹锡悦前一天对支持者表示“正在通过实时油管看到大家努力的样子”一事表示，“总统为了掌握官邸前的集会现场情况，正在通过各种渠道观看”，并确认，“信件确实是总统亲自写的”。 在尹锡悦致信前一天，40多个极右油管正在官邸前集会现场直播。接到尹锡悦的信后，他们在集会上表示：“现在轮到爱国民众回答了。逮捕组已经启动，要值好夜班守护官邸。” 尹锡悦从任期初起邀请极右油管博主们参加就任仪式，并通过他们的渠道说明国政悬案等，与他们保持着密切的关系。他们一直就今年议会选举结果主张“不正当选举”，并要求尹锡悦进行紧急戒严。 在野党担心，尹锡悦发出刺激强硬支持层的信息，继紧急戒严之后，有可能在执行逮捕令过程中引发极端冲突。共同民主党院内首席副代表朴省俊表示：“这是有可能走向极端状况的危险信号。”

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